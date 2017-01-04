Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın üstlendiği No: 309 dizisi 29. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yenib bölümde neler yaşanacak? İşte No: 309 29. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

NO: 309 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Artık doğuma sayılı günler kalmıştır. Lale ve Onur, Emir’in odası için alışverişe çıkarlar. Alışverişe Yıldız ve Songül’ün de gideceğini duyan Betül soluğu yanlarında alır.

Bu sefer kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecektir. Bu arada Nergis ve Nilüfer herkesi organize ederek, Lale için sürpriz bir baby shower partisi hazırlarlar. Asıl sürprizi partinin sonunda Lale yapacaktır.

NO: 309 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Lale ve Onur aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlamışlardır. Fakat Şerife aralarının hala bozuk olduğunu düşünüp bu durumu Yıldız’a bildirir. Yıldız’ın Şerife ile konuşmasına tanık olan İsmet'te Onur ve Lale’yi barıştırmak için yılbaşı yemeği organize eder.

Onur ve Lale bu kutlama için hazırlanır, birlikte alışveriş yaparlar. Betül gene hain planlar peşindedir fakat en büyük sürpriz onu beklemektedir.