Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Fırat'ın aracı havaya uçacak mı? İşte Umuda Kelepçe Vurulmaz 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Onur, Ceren’i elde etmek için Fırat’ın hayatını kurtarıp kurtarmama arasında gidip gelirken belki de artık çok geçtir... Araç havaya uçmak üzeredir... Kaza sonrası artık bütün dengeler değişir.

Onur bundan sonra yapacağı bütün kötülüklerin sınırlarını da ortadan kaldırır. Acı çektikçe acı vermeye kararlıdır. Ancak Güler için de Onur’un yaptıkları son damladır. Evlatlarının başına gelenlerin sorumlusu olan Onur’un hayatını almaya karar verir. Acılı bir annenin son çaresidir bu... Onur’u öldürecektir.

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ceren ve Fırat’ın birlikteliklerinin adı resmen konulur. İkili sevgilidir ve bunu kimseden saklamıyordur. Tabi bu durum Onur’u çileden çıkarır. Ceren’i elde edemedikçe çareyi Fırat’ın canını yakmakta bulan Onur bu sefer işi biraz daha ciddileştirir. Elif ile ilgili daha acımasız planları vardır.

Emir’i yakından tanımaya çalışan İnci de bilmeden Emir’in eline onun şimdilik öğrenmemesi gereken bilgiler veriyordur. Hala Emir’e güvenmiyordur İnci ama yine de henüz onun asıl geliş amacını çözememiştir.

Ama adım adım ilerliyordur bu konuda... İki anne. Perihan ve Güler. Oğullarının Ceren’e ilgilerini tehlike olarak gördükleri için birbirlerinden habersiz Ceren ile ciddi konuşmalar yaparlar. Bilmedikleri şey ise Ceren bu konuşmanın sonunda hayatıyla ilgili keskin bir karar alacaktır...