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İçerde 16. bölüm 2. fragmanı
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İçerde'nin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show Tv'nin nefes kesen dizisi "İçerde"nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı

06 Ocak 2017 Cuma, 23:21:03 Güncelleme: 23:37:42

Show TV'nin fenomen dizisi 'İçerde'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana reytin rekorları kıran ve izleyenleri ekran başına kilitleyen 'İçerde' yine sürpriz dolu.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor. 

İÇERDE DİZİSİNİN BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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