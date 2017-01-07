Oyuncu kadrosunda Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik ve Hakan Vanlı gibi isimlerin yer aldığı Kalbimdeki Deniz 11. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak. Yeni bölüdme neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem tarafından sevinçle karşılanırken, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yapar. Diyar ve Serdem nihayet buluşurlar ama bunu herkesten gizlemeleri gerekmektedir.

Fikriye’nin Ece’yi rezil etme çabası Hülya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Fikriye ve Ece arasındaki düşmanlık had safhaya ulaşır.

Fikriye ve Figen’in oyunlarına rağmen, Mustafa Ece’nin kalbini fetheder ve sürpriz bir şekilde yakınlaşırlar. Ece, evdekilerle ilk kez sıcak bir ilişki kurar. Her şey yoluna giriyor derken, beklenmedik bir olay herkesi ayağa kaldırır.

KALBİMDEKİ DENİZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alihan’la sahte sosyal medya hesabı üzerinden yazışan Deniz, öğrendikleriyle şok olur. Ece ve Mustafa yakınlaşması, Mustafa’yı kızı dururken ona kaptırmamak istemeyen Fikriye’yi harekete geçirir.

Hülya Mirat ve Deniz’in gözünü boyamak için bazı jestler yapar. Kendisi hakkında gerçeği öğrenen Hülya’nın sıkıştırmaları ve Deniz’le arasının düzelmesini hazmedemeyen Fikriye’nin laf sokmalarından bunalan Diyar’ı harika bir sürpriz beklemektedir.

Şebnem ve Alihan büyük bir hesaplaşma yaşarlar ve Şebnem’in bebeğini aldıracağı tehdidiyle Alihan geri adım atar. Yeni işinde büyük fedakarlıkla çalışan Deniz ise Alihan’la görüşmesinin yarattığı ve içine attığı stresle, bebeğini kaybeder.