Başrollerini Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bazen Tatlıdır 11. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Sevda, Cahit’e hesap sormaya giden Koray’ın peşinden giderken Koray’dan hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır! İşte Hayat Bazen Tatlıdır 11. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

HAYAT BAZEN TATLIDIR 11. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Koray’ın bıçaklanması herkeste şok etkisi yaratır. Koray,Hayat Hoca’yı kurtarmak için kendisini feda edince çoğunluğun takdirini kazanır. Gözde, Koray’ın bir an önce iyileşmesi için dua edip üzüldükçe, Burak da Koray’ı kıskanmaya başlar. Sevda, Koray’ın evinde Gözde ile karşı karşıya gelir! Koray, Gözde’ye Sevda ve Burak’ın öpüşürken göründüğü fotoğrafı gösterir! Hayat bıçaklı saldırganın Cahit olduğundan şüphe edip şikayette bulunur.

Cahit ise kısa süre içinde serbest bırakılır! Koray ve Burak okul başkanlığı seçimlerinde aday olur. Kaybeden Gözde’den vazgeçecektir! Şerif, Birtanem için Nadir’in anneannesini annesi olarak tanıttığına pişman olur! Sevda, Cahit’e hesap sormaya giden Koray’ın peşinden giderken Koray’dan hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır!

HAYAT BAZEN TATLIDIR 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cerrah tutuklanır. Hayat, Zeynep’in evine gider; zorla evlendirileceği gerçeğini öğrenir. Hayat ve öğrencileri Zeynep’i evden kaçırır. Sevda, babasının annesini aldattığını ortaya çıkarır! Koray’ın Amerika’ya gitmekten vazgeçmesi Asya’yı harekete geçirir.

Koray’ı elde etmek için plan yapan Asya, gecenin ilerleyen saatlerinde karşısında Sevda’yı görür, şok olur! Birtanem Şerif’in annesiyle tanışmak isteyince Şerif panikler.

Annesi Birtanem Hanım’ı istemeyecek diye korkuya kapılan Şerif bu sorunu Nadir’in anneannesiyle çözer! Gözde’yi Burak’tan uzaklaştırmak için Sevda ve Koray gizli bir plan yapar. Ancak, Koray’ı kötü bir sürpriz beklemektedir!