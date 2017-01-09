Başrollerini Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay ve Mine Tugay'ın paylaştığı Paramparça 86. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Harun’dan intikam almak isteyen Damir’in hedefinde, eski arkadaşı Candan ve Asuman vardır. İşte Paramparça 86. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

PARAMPARÇA 86. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

DİLARA'NIN BEBEK PAZARLIĞI

Sağlığı günden güne kötüye giden Cansu’nun Emre’siz yaşayamayacağını anlayan Dilara, Emre’nin evlatlık verildiği aileyle giriştiği pazarlıktan zaferle çıkar. Cansu, Emre’yi görünce sevinçten deliye döner ancak Deniz için bu kabullenebilir bir durum değildir. Deniz ve Cihan, Emre bebeğin ailesinin evine gider…



DAMİR, ASUMAN'LA YAKINLAŞIYOR

Harun’dan intikam almak isteyen Damir’in hedefinde, eski arkadaşı Candan ve Asuman vardır. Asuman ile Damir’in yakınlaşması Candan’ın hiç hoşuna gitmez. Dilara ile konuşmak isteyen ama bir kez daha reddedilen Ekrem Bey ise Rahmi Bey’e gerçeği itiraf etmek zorunda kalır.

CİHAN'A KARŞI BİRŞEY HİSSEDİYOR MUSUN?

Cihan ile Dilara’nın günden güne daha çok yakınlaştıklarını gören Harun, Dilara’yla açık açık konuşmaya karar verir. Telefonunun Ozan tarafından dinlendiğinden habersiz olan Harun’un ettiği bir cümle ile ok yaydan çıkar. Ozan, öz babasının Harun olduğunu öğrenmiştir...

PARAMPARÇA 85. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

KIRAN KIRANA BEBEK PAZARLIĞI

Emre bebeği evlatlık alan Feyza, Cansu’nun ziyaretlerinden rahatsızdır. Emre’nin annesi gibi davranan Cansu’nun tavırlarına daha fazla dayanamayan Feyza, Cansu’yu evinden kovar. Fiziksel hastalığının yanı sıra ruhsal olarak da çöken Cansu’yu yeniden hayata döndürmenin tek yolu Emre bebektir.. Gözünün önünde kızının günden güne kötüleştiğini gören ve çaresiz kalan Dilara, Emre’nin ailesinin karşısına çıkar ve bebek için önce 1 sonra 5 milyon lira teklif eder. Dilara, şaşkınlıkla kendisini seyreden Feyza ve eşi ile kıran kırana bebek pazarlığı yapmaktadır.



HERKESİN HAYATI DEĞİŞECEK

Ozan’a kendi oğlu olduğunu itiraf etmek için sabırsızlanan Harun, Cihan’ın yemek davetini kabul eder. Tüm ailenin bir arada olacağı bu yemekte her şeyin açık açık konuşulması planlanırken, hiç hesapta olmayan gelişmeler yaşanır. Cihan ile Harun arasındaki ateşkesin sebebini araştıran Ozan’ın karşısına çıkan gerçek ise ister istemez herkesin hayatını değiştirecektir…