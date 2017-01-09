Başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayrı ve Veysel Diker'in yer aldığı Hangimiz Sevmedik 21. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Tarık ve Itır, Adile ile Münir'e sevgili olduklarını söylerler.

HANGİMİZ SEVMEDİK 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

El ele göz göze Adile ile Münir’e yakalanan Tarık ve Itır onlara sevgili olduklarını söylerler. Adile ve Münir şoktadır. İkisini ayırmaya kararlıdırlar. Münir ile Şener’in halası Adalet bir sürpriz yapar ve Yuvacık’a gelir.

Adalet’in onlara kendince bir iyi bir de kötü haberi vardır. Mahalleli Tarık ile Itır’ı ayırmaya çalışan Adile ve Münir’in inadını kırmayı başaramaz. Muayenehane ve ofisi satmaya karar verirler.

Bunu öğrenen Tarık ile Itır’ın ayrılmaya hiç niyetleri yoktur. Adile ve Münir’i kötü bir sürpriz beklemektedir.

HANGİMİZ SEVMEDİK 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Münir’in hafızası geri gelmiştir. Tuncay’dan o süre içinde olanları öğrenir. Tarık ile Itır’ın Münir’in durumundan haberleri yoktur. Karı koca rolüne devam ederek Münir’in yanına gelirler.

Yadigar’ın aklına gelen müthiş fikir Şener ve Ayşen’in işleri daha karışık hale getirmesine neden olur.

Şükriye İhsan’dan emekli olmasını ve ailesine vakit ayırmasını istemektedir. Belediye başkanı olmak isteyen İhsan’ın emekli olmaya niyeti yoktur. Bu yüzden tartışırlar. İkisi de evi terk eder. Onların bu kavgası yüzünden mahalleli ikiye ayrılır.

Başbaşa vakit geçirmeye fırsat bulamayan Tarık ve Itır yakaladıkları ilk fırsatta önce tiyatroya sonra yemeğe giderler. Ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir.