Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündağ, Dolunay Soysert ve Kadir Çermik gibi oyuncuların rol aldığı Bana Sevmeyi Anlat 19. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Alper, Berna'nın tüm sırlarını öğrenir. İşte Bana Sevmeyi Anlat 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BANA SEVMEYİ ANLAT 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alper ve Onur’un girdikleri silahlı mücadele sonucunda kaybeden taraf Onur olur. Berna’nın tüm sırlarını öğrenen Alper, Çiçek’e rağmen Berna’yı evden kovar. Ezgi ve Engin’in birbirini kıskanması büyük bir kavgaya sebep olur.

Engin’in isteği Ezgi’yi şoka uğratır. Canan, sırrını bilen bir kişi tarafından tehdit edilmektedir. Engin ve Alper, Haşmet’in sonunu getirmek için yaptıkları planı hayata geçirirler.

Berna ise kaybetmenin acısı ile elindeki büyük kozu kullanmaya karar verir.

BANA SEVMEYİ ANLAT 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çiçek’in kayıp haberi herkesi perişan eder. Ezgi ve Engin yaşadıkları ayrılık acısının üzerine Çiçek’in haberi ile iyice dağılır. Dayanacak gücü kalmayan Berna, Alper’e Onur’un kaçırdığını söyler.

Berna’nın itirafıyla çılgına dönen Alper kızını kurtarmak için her şeyi göze alır. Onur ve Berna ilişkisini öğrenen Haşmet’in yorumu Leyla’yı derinden etkiler. Canan’ın tüm yaşananlarla endişesi çığ gibi büyümekte, sabrı tükenmektedir.

Alper ve Onur yüzleşmesi ise kimsenin hafızasından silinemeyecek şekilde sonlanır...