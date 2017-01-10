İçerde'nin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16'ıncı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara gelen "İçerde", etkileyici sahnesiyle yine izleyicisiyi ekrana kilitledi. Peki dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İçerde 16. bölüm özeti ve yeni bölüm detayları...

İÇERDE 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor'un paylaştığı İçerde, 16. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. İçerde'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İÇERDE 16. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Hâlâ yoğun bakımda olan Yusuf Müdür’ü hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir. Celal’e karşı tepkili olan Melek, onun telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman halde kızına ulaşmaya çalışırken; Yeşim, Melek’in Celal’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar. Coşkun’un Mert’ten ailesinin kim olduğunu söylemesi karşılığında Celal’i ele vermesini istemesi, Mert’i büyük bir çıkmaza sokacaktır.

Bir yanda hayatı boyunca aradığı ailesini bulma ihtimali, bir yandaysa ailesi bildiği Celal’e ihanet etme durumu Mert’i hayatının en büyük sorgulamasına iter. Mert hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır. Alyanak, Sarı Hüsnü’nün mahallesine çökmüştür. Oradakilerin kendisine biat etmesini sağlamaya çalışır. Kendisini Celal’in bitiremediği adam ilan eder...