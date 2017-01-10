Başrollerini; Burcu Biricik, Birkan Sokullu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Hayat Şarkısı 37. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Süheyla, Hülya'nın geçmişini öğreniyor mu? İşte Hayat Şarkısı 37. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HAYAT ŞARKISI 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Melek ve Hülya’nın başına gelen beklenmedik olaylar ile Cevher ailesi apar topar evlerine dönerler ve gördükleri manzara karşısında yepyeni bir şok yaşarlar.

Bütün bunları üstüne Hülya’nın Kerim’e yazdığı ve Bahar’ın kendi kızı olduğunu itiraf ettiği mektubun Aysel’in eline geçmesi de yepyeni sorunları beraberinde getirecektir.

Kerim’le yaşadıkları büyük kavga sonrası Hülya yepyeni ve radikal bir karar alır. Aile büyüklerinin arabuluculuk çabaları da sonuç vermez. Hülya ilk defa mücadeleden vazgeçmiş görünmektedir.

HAYAT ŞARKISI 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cem’in esrarengiz bir kazaya kurban gitmesinin yankıları sürerken, Cevher erkekleri aileye yöneltilebilecek olası suçlamalar için ardı ardına tedbirler almaktadır. Öte yandan Zeynep Hüseyin’le arasındaki buzlar Hülya’nın tavsiyeleriyle erirken, Hülya ile Kerim arasındaki gerilim gittikçe artmaktadır.

Bu arada gittikleri otelde keyifli bir tatil geçirmeye hazırlanan Cevher Ailesi'nin temelleri ardı ardına gelen kötü haberlerle kökünden sarsılacaktır.