Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Anne, 11. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Peki yeni bölüm ne zaman ekranlarda olacak? İşte Anne 11. yeni bölüm yayın tarihi...

ANNE 11. BÖLÜM FRAGMANI VE YAYIN TARİHİ

Anne dizisi, 17 Ocak Salı günü 11. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Anne 11. bölüm fragmanı;

ANNE 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeynep'in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep'in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule'nin Turna'yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir.

Bu esnada Turna'yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblağ ister.

Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir.

Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide'yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat'ın evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.

ANNE DİZİ KONUSU

Melek yaşadığı her anda mutluluk bulan, küçük dünyasında hayallerle yaşayan bir çocuktur. Zeynep geçici olarak Melek’in okulunda işe başlar ve yolları kesişir.

Melek’in annesi Şule için kızı bir yüktür adeta. Erkek arkadaşı Cengiz’e bağımlılığı yüzünden, onun Melek’e yaptığı eziyetlere ses çıkarmaz. Ancak Melek’in durumu Zeynep’in dikkatinden kaçmaz. Okuldan bir öğretmenle bu durumu yakından takip etmeye karar verir. Şule ve Cengiz için zor anlar kapıdadır.

Öte yandan Zeynep, İstanbul’dan gelen bir düğün davetiyesiyle iyice gerilir. Alacağı karar ailesiyle ilişkisini yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Melek’e göre sokaklar çoğu zaman evden daha güvenlidir. Yine bir akşam tavşanıyla gezdiği bir gün başına geleceklerden habersizdir.

Zeynep, üniversiteye yaptığı başvurudan olumlu cevap alır, sonunda idealindeki işi yapacaktır. Ancak hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu bir kez daha anlayacaktır.

Bir gece talihsiz bir olayla hayatları kesişen Zeynep ve Melek dönüşü olmayan bir yola çıkarlar. Sonunun ne olacağını bilmedikleri bu tehlikeli macerada Zeynep ve Melek başlarına geleceklerden habersizdir.