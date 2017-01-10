TELEVİZYON HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İçerde
TELEVİZYON

"İçerde" zirvenin tek sahibi olmaya devam ediyor

SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi pazartesi gecesine yine damgasını vurdu

10 Ocak 2017 Salı, 10:28:05 Güncelleme: 10:35:04

Show TV'nin dün gece 16. bölümü ile ekrana gelen fenomen dizisi "İçerde", tüm kategorilerde izlenme rekorlarını kırarak, birinciliği göğüsleyip zirveye adını tekrar yazdırdı.

SOSYAL MEDYA "İÇERDE" DEDİ!

İçerde, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yeni bölümünde  #içerde etiketiyle sosyal medyada uzun süre TT oldu. #içerde etiketi ile 26.189 tweet atılarak Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat 50 dakika, Dünyada ise 5 saat 35 dakika kaldı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde", dün akşam yayınlanan 16. bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. "İçerde", AB’de 12,86 izlenme oranı (rating), 28,09 izlenme payı (share), ABC1 20+ 'da 12,48 izlenme oranı (rating), 25,74 izlenme payı (share),  Total’de ise 9,91 izlenme oranı (rating), 21,74 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.

SENİ BULACAĞIM COŞKUN!

Melek, Davut'a Celal Baba'nın evine dönmeyeceğini, kendi evine gideceğini söyledi. Davut Celal'e gidince, Celal Sarp'ı evine çağırıp Melek'in neden annesi ile görüştüğünü sorguladı. Bu arada Celal adamını Melek'in peşine takıp Sarp ile ilişkisi olup olmadığını öğrenmesini istedi.

Yusuf Müdür yoğun bakımdayken onu ziyarete eski eşi geldi. Emniyet Müdürü, Mert'in yanına gittiğinde Mert görüntülerin silindiğini söyledi. Ancak teknikten gelen kişi silinen görüntülerin geri getirilebileceğini müdüre iletti. Mert, Celal'e görüntülerin kopyasını aldığını ve bir şey çıkarsa haber vereceğini söyledi. Görüntülerde Sarp'ı gördüğü anda Eylem geldi. Eylem'de Mert'in bilgisayarında Sarp'ı görünce fotoğrafını çekti ve Sarp'ı buluşmak için aradı. Eylem'i fotoğraf çekerken gören Mert, Sarp'ı takibe aldı ve onun evine girip görüntüleri aldığını görüp takip etti.

Yeşim, Melek'i eve dönmesi için ikna etmeye geliyormuş gibi davranıp çay içtiği bardağı çaldı ve DNA testi yaptırdı. Sarp, Mert'in onu takip ettiğini anlayınca onu atlattı. Mert görüntüleri Melek'e izletirken eve Celal geldi ve Mert, Celal'in Melek'e vurduğunu öğrenince onunla görüşmek istediğini söyledi. Konuşurlarken Coşkun aradı. Coşkun tam Mert'e gerçek ismini söyleyecekken, Celal bunu engellemek için "seni bulacağım Coşkun" diye bağırdı. Heyecanın ve aksiyonun eksik olmadığı bölümde Mert'in evine gelip bilgisayarını açık olduğunu gördüğü ve o anda Sarp'ın Mert'in karşısına çıktığı sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.

'İÇERDE'NİN 16.BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Anne 11. yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON

Anne 11. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
Gülümse Yeter 23. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Hasan Efendi’ye yaş günü sürprizi!
İçerde 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON

İçerde'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hayat Şarkısı 37. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Cevher Ailesi'nde ortalık karışıyor!
Bana Sevmeyi Anlat 19. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Silahlı mücadeleyi Onur kaybeder!
Hangimiz Sevmedik 21. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Adile ve Münir, Tarık ile Itır'ı ayıracak mı?
Kırgın Çiçekler 66. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

"Eylül'ü seviyorum"
Paramparça 86. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ozan, Harun’un oğlu olduğunu öğreniyor