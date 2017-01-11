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Kara Sevda 51. son bölüm fragmanı
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Kara Sevda 51. bölümde neler yaşanacak?

Kara Sevda, 51. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal, Emir'in evine gizlice girmeye karar verir. İşte Kara Sevda 51. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35:03 Güncelleme: 09:38:32

Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Neslihan AtagülKaan Urgancıoğlu, Zerrin Tekindor ve Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı Kara Sevda, 51. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal, kızına kavuşabilecek mi? İşte Kara Sevda 51. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KARA SEVDA 51. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Emir’in uçurumda Deniz'i kullanarak Nihan'a verdiği acı ders, kızını kaybedilme gerçeği, Nihan’ı her ne pahasına olursa olsun sırrını saklamaya iter. Kemal ise Zeynep’in kendisine getirdiği Deniz’in fotoğrafıyla birlikte artık şüphelerini netlemeden durmayacaktır. Kemal için dünya durur; gerçeği ortaya çıkarmak hayatının en önemli amacına dönüşür.

Kemal, Nihan’la karşı karşıya geldiğinde, Nihan’ın yaraları henüz çok tazedir. Hayatlarındaki bütün acımasızlıklara rağmen, aşk ikisinin de tek merhemidir. Nihan, iyileşmek ister gibi Kemal’e sığındığında, Kemal gerçeğe giden yolun kendi çabalarından geçeceğini anlar. Babalık testi yaptırabilmesi için gerekli olan örneği Deniz’den almak için Leyla’yla işbirliği yapar. 

Leyla örnek almak için Deniz’in yanına geldiğinde Emir de planını çoktan yapmıştır. İki düşmanın savaşında, her hamlenin bir karşılığı olur. Ne Kemal, ne Emir pes eder. Bir tarafta Kemal’in gerçeklere yaklaşmasını, diğer tarafta Emir'in sıcak nefesini ensesinde hisseden Nihan ise kızını bu soğuk savaştan korumak için elinden geleni yapar. Kemal, Deniz’le ilgili gerçeği elinde tuttuğunu düşündüğünde, Asu’nun varlığı Kemal’in yolunda zorlu bir viraj olarak belirecektir.

Kılıçlar çekildiğinde, Kemal, Deniz’den kendi elleriyle örnek almak için Emir’in evine gizlice girmeye karar verir. Kemal, kızına kavuşmak için Emir’in önüne hayatını bile koymaya hazırdır... 

KARA SEVDA 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kemal, daha önce karşısına Deniz’in doktoru olarak çıkan kişinin gerçek bir doktor olmadığını anladıktan sonra araştırmasını derinleştirir. Nihan ve Emir’in kendisinden Deniz’le ilgili bir gerçeği saklama ihtimali, Kemal’in aklına tekrar peşinden gideceği o inancı düşürür. “Deniz benim kızım olabilir mi?”

Nihan, Emir’e niye Kemal’le birlikte olduğunu açıklamaya çalışırken, Deniz, ateşlenir ve Vildan tarafından hastaneye götürülür. Bu küçücük hastalık bile, Emir'in haddinden fazla endişelenmesine sebep olur. Nihan, Emir’in Deniz’e karşı artan boğucu ilgisi ile dehşete kapılır. Emir ve Deniz arasındaki bağlar tahmininin ötesinde bir hızla gelişmektedir. Bu durum Nihan’ı en büyük kararlarından birini almaya itecektir. Ama bu karar, Emir’in dikkatinden kaçmaz ve Nihan’ı tahmininden büyük bir felaketin içine atar. 

Zeynep, Emir ilişkisinin ortaya çıkması Soydere ailesini temelden sarsar. Zeynep artık parasız, çaresiz ve yapayalnızdır. Zeynep’e en zor gününde el uzatan Emir olur. Hem de Zeynep’in çok uzun zamandır beklediği, hayal ettiği bir hediyeyle birlikte… 

Emir, Kemal’in şirketteki hesap hareketleri üzerinden neyi araştırdığının, hangi sorunun peşine düştüğünün farkına varır. Kemal, giderek Deniz’in sırrına yaklaşmaktadır. Kemal, yüreğindeki bilmeceyi çözecek cevabın kapısını açmak üzereyken, 

Emir sonucunun çok ağır olacağını bildiği bir karar alır.

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