Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştığı Diriliş "Ertuğrul", 72. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde sinsi oyunlar devam ediyor. İşte Diriliş "Ertuğrul" 72. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

DİRİLİŞ "ERTUĞRUL" 72. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos’u kullanarak Ertuğrul Bey’in altın madenine baskın yaptırmıştır. Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan’ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural’ı işaret etmektedir. Peki, Ertuğrul Bey’in tutumu ne olacaktır?

Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamıştır. Fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir. Bu kişiler sinsi planlarla Ertuğrul Bey’in kurduğu bu yapıyı yıkmak için neler yapacaktır? Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Sultan Alaattin’in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumlarda nasıl bir strateji uygulayacaktır?

Ertuğrul’un evlilik teklifini reddetmesiyle onuru kırılan Aslıhan’ın aşkı bir anda kine dönüşecektir. Onun bu halini fark eden Çolpan bu fırsattan nasıl istifade edecektir? İki oba kadınlarının çalıştığı kilimhanede işler nasıl devam edecektir?

DİRİLİŞ "ERTUĞRUL" 71. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Akıl ve Gönül arasında Civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle Candar Bey, Ertuğrul Bey’e kızıyla evlenmesi teklifinde bulunmuştur. Beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, şimdi Candar Bey’le Halime arasındadır.

Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey nasıl bir karar verecektir? Davetsiz Misafir Ertuğrul Bey pazarın hâkimiyetini ele geçirdikten sonra siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir. Toy meclisine gelen davetsiz misafir Sadettin Köpek yeni sorunların temelini atacaktır.

Siyasi bir gerilimin ortasında kalan Ertuğrul Bey beklemediği bu hamleyle zor duruma düşmüştür. Bu zor durumdan nasıl yol izleyerek kurtulacaktır? Dinmeyen ihtiras Ural sinsi planlarına ara vermeden devam etmektedir. Batuhan’ın getireceği haberle şoke olan Ural Ertuğrul Bey’i zor durumda bırakacak yeni tuzağını kurmuştur.

Ona göre bu tuzak, ona hem altın hem de pazarın anahtarını getirecektir. Peki Ural’ın bu hamlesi başarıya ulaşabilecek midir?