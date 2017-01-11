Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel 75. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Poyraz, Çınar ve Nevra’nın karşısına dikilir. Kozlarını nihayet paylaşırlar. İşte Poyraz Karayel 75. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

POYRAZ KARAYEL 75. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 75. randevusuna çıkacak olan Poyraz Karayel'de olaylar şöyle gelişecek: Poyraz, Çınar’ın planıyla ölümle burun buruna gelir. Üstelik Çınar artık Poyraz’ın kimliğini öğrenmiştir. Poyraz, Çınar ve Nevra’nın karşısına dikilir. Kozlarını nihayet paylaşırlar. Ama Çınar’ın Poyraz’ı bu kadar kolay rahat bırakmaya niyeti yoktur. Poyraz’ın sevdiklerine zarar vererek ondan intikam almaya karar verir.

Taşkafa kendisini bıçaklayan İsa’yı affetmeye hazır olsa da bir görgü tanığının ifadesi her şeyi mahveder. Bahriler ne yapıp edip o ifadeyi geri aldırmanın peşine düşerler. Ama bu tahmin ettikleri kadar kolay olmayacaktır. Üstelik bu macerada yolları sürpriz bir isimle kesişecektir...

Poyraz tüm olumsuzluklara rağmen yeni bir hayata başlamaya kararlıdır. Ama hiç beklemedikleri bir misafir evlerine ve hayatlarının ortasına bomba gibi düşer...

POYRAZ KARAYEL 74. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Poyraz, aradıkları ismin Nevra olduğunu ortaya çıkarmıştır. Artık kendisine göre daha fazla ajanlık görevine devam etmesinin gereği yoktur. Poyraz istifa eder.

Ayşegül, Poyraz ve Sinan yepyeni bir hayata adım atarlar. Ama İsa’nın Taşkafa ile ilgili öğrendiği gerçek Poyrazların hayatını da etkileyecektir. İsa'nın öfkesini Poyraz bile dindiremeyince, İsa geri dönüşü zor bir hata yapar.

Eda Kerem’i son anda kaçırmayı başarır. Herkesin peşinde olduğu Kerem, onu kaçıran Eda'ya, hayatını altüst edecek bir bilgi verir. Ayşegül'ün ihanetine şahit olan Çınar ise yıkılmıştır. Nevra, dağılmış Çınar'ı ayağa kaldırıp öfkesini, hak edenlere yöneltmesini sağlar. Çınar ihanetin bedelini ödetmek için Hikmet sandığı Poyraz’ı ve Ayşegül’ü ortadan kaldırmaya karar verir ve hemen harekete geçer. Poyraz ve Ayşegül ise onlara doğru yaklaşan tehlikenin farkında bile değildir...