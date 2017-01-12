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Vatanım Sensin 11. son bölüm fragmanı
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Vatanım Sensin 11. bölümde neler yaşanacak?

Vatanım Sensin, 11. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cevdet, Hilal'i idamdan kurtarabilecek mi? İşte Vatanım Sensin 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:45:14 Güncelleme: 09:46:51

Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın yer aldığı Vatanım Sensin, 11. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Hilal, idam cezasından kurtulabilecek mi? Cevdet'in kızını kurtarmak için planı var mı? İşte Vatanım Sensin 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet ve ailesi Hilal'i idamdan kurtarmanın yollarını aramaktadır. Vatan haini olarak aranmasına rağmen şehre gelen Halide Edip, Azize için bir umut olur. Halide Edip önderliğinde Hilal için bir etten duvar öreceklerdir.

Vakit daralırken önlerine çıkan engeller hem Cevdet'i hem de Azize'yi isyan noktasına getirir.

Tevfik silahlarla ilgili planlarını hızlandırırken Cevdet'in ona çok yaklaştığından ve Eftelya'yı kızdırdığından habersizdir. Cevdet'in kızını kurtarmak için son bir çaresi kalır.

VATANIM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cevdet ve Azize, kızları Hilal'in Yunan Cephaneliğini patlatmak suçundan tutuklandığını duyunca sarsılırlar. Hilal'in tutuklanması, Cevdet'i kurtarmak adına Mehmet'i ateşe atan Eşref için de sürpriz olur. Vasili'nin Hilal için idam kararı vermesi ise herkesi şaşkına çevirir. Kendi işlediği suçtan ötürü kızının idam edilecek olması Cevdet'i kahreder.

Silahların yerini bilen Azize'nin Ölmez Hasan'dan Cevdet'e dair duyduğu sözler kafasını karıştırmıştır. Tevfik ise silah pazarlığında son aşamaya gelmiştir.

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