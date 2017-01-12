Onur Tuna, Hüseyin Avni Danyal ve Ruveyda Öksüz’ü başrollerinde izlediğimiz “Cesur Yürek”in yeni bölümünde Tatar Ahmet, Ömer’le birlikte hareket etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. İşte Cesur Yürek 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

CESUR YÜREK 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ömer'in Hüsrev’e tepkisi karşısında Bradd, Ömer’i cezalandırmak için bir eylem planlar. Mahalleliler tarafından organize edilen kermes hedef alınır. Bombalı eylemin organize edenlerin peşine düşen Ömer’e en büyük yardım Tatar’dan gelir.

Tatar ve Ömer’in birlikte hareket etmesi İskender’i ve Gevaşlı’yı bir araya getirir. Tatar Ahmet’in bu duruma tepkisi sert olacaktır. Şamil, Gürkan’ı Bradd’in milli silah projesini ele geçirmek için eylem yapacağı konusunda uyarır.

Tatar Ahmet, Ömer’le birlikte hareket etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir...

CESUR YÜREK 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Enver’in vurulmasının ardından, Ömer ve masadakiler istihbarat tarafından alınır. Ömer Enver’in arkasındaki derin güçle, Şamil Bey’le yüzleşir. Diğer taraftan Bradd kaos planını devreye sokar.

Erdil Öksüz’ü gizlendiği yerden çıkarıp, uyuyan hücreleri harekete geçirme emrini verir. Ömer Hüsrev’i bulmak için harekete geçer. Hüsrev Bradd’ten aldığı emirle, bombalı eylemler için gerekli hazırlıkları yapar.

Bombalı eylemleri engellemek isteyen Ömer zamanla yarışır. Tatar Ahmet, İskender’in ve masadakilerin ihanetini cezasız bırakmayacaktır. Bradd Ömer’in arkasındaki derin güçlerin şifresi çözüp, kozmik odadaki belgelere ulaşmak için bir plan yapar.

Ömer kendisine ve ülkesi üzerine kurulan planları bozmak için harekete geçer...