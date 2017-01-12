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Cesur ve Güzel
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Cesur ve Güzel 9. bölümde neler yaşanacak?

Star Tv'de yayınlanan Cesur ve Güzel 9. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümde Cesur'un tutuklanması, Tahsin Korludağ ile savaş durumuna geçtiğini gösteriyor. İşte Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:00:04 Güncelleme: 10:01:38

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Cesur ve Güzel 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cesur, babasının öldüğü geceyle ilgili önemli bir ipucu elde eder. İşte Cesur ve Güzel 9. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

CESUR VE GÜZEL 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cesur’un duygularını Sühan’a açması onun kalbindeki buzların erimesine neden olur. Aynı anda Cesur’un tutuklanması, Tahsin Korludağ’ın da artık ona karşı savaş açtığı anlamına gelir. Sühan’ın şahit olduğu yüzleşme bu düşmanlığın boyutlarını acıyla anlamasına neden olacaktır. 

Cesur’un gerçek kimliğini öğrenmek Korhan’ın geçmişe gömdüğü anıların tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olur. Dengesi alt üst olan Korhan, Hülya için çok kolay bir hedef haline gelir.

Cesur,babasının öldüğü geceyle ilgili çok önemli bir ipucunu, hiç tahmin etmediği bir kişi sayesinde elde eder. Aklı şüphelerle doluyken kendisine kurulan tuzağı fark etmez.

Cesur, Sühan’ı bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaştırmak ister. Sadece 24 saat her şeyi, kim olduklarını unutmak beraberlikleri için önemli bir adım olacaktır. Ancak Sühan, Cesur’a yakın olmakla, babasının Cesur’a kurduğu tuzağın içine de düşmüş olduğunun farkında değildir.

CESUR VE GÜZEL 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İntikamına karşılık Sühan’ı seçen Cesur, onu kurtarmak için hayatını ortaya koyar ve büyük yara alır.

Cesur’un ona oyun oynadığını acı bir şekilde öğrenen Sühan, onunla yüzleşmeyi kafasına koymuştur, öfkeyle Cesur’u ararken onun hastanede olduğu haberiyle yıkılır. 

Planlarının umdukları gibi gitmemesi Bülent ve Cahide’nin panik olmasına neden olur. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan Turan’ın haykırdığı gerçekler Korhan’ın aklını karıştıracaktır. 

Korludağ çiftliğine gelen sürpriz bir misafir Tahsin Korludağ için felaketi müjdeler, Sühan babasının karşısına çıktığında Cesur için geri sayımın başladığından habersizdir. 

Yılbaşı gecesi, Cesur ne kadar uzak dursa da Sühan’ın kalbine dokunmanın yolunu bulur. İkisi de kalkanlarını indirdiğinde yaşananlar, bundan sonra hayatlarında hiç bir şeyin kolay olmayacağının ispatı gibidir. 

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