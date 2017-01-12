Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 11. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Onur, çarpıp öldürdüğü çocuğun kim olduğunu öğreniyor. İşte Umuda Kelepçe Vurulmaz 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Onur çarpıp öldürdüğü çocuğun kim olduğunu öğrendikten sonra müthiş bir korkuya kapılır. Eğer Fırat kendisinin kim olduğunu öğrenirse olabileceklerden öyle çok korkar ki bu korku onun dönüşü olmayan kararlar almasına sebep olur.

Fırat ve Ceren her şeyden habersiz onca olumsuzluğa karşı dimdik durmaya çalışırken Onur’un en ağır hamlesi ile karşı karşıya kalırlar. Ceren için hayatını bile hiçe sayacaktır Fırat.

Bu uğurda her şeyini kaybetmeyi göze almıştır.İnci ve Emir de okulla ilgili bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk bütün aksilikleri beraberinde getirse de aslında yakınlaşacakları en güzel anlar olacaktır.

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Onur, Ceren’i elde etmek için Fırat’ın hayatını kurtarıp kurtarmama arasında gidip gelirken belki de artık çok geçtir... Araç havaya uçmak üzeredir... Kaza sonrası artık bütün dengeler değişir.

Onur bundan sonra yapacağı bütün kötülüklerin sınırlarını da ortadan kaldırır. Acı çektikçe acı vermeye kararlıdır. Ancak Güler için de Onur’un yaptıkları son damladır. Evlatlarının başına gelenlerin sorumlusu olan Onur’un hayatını almaya karar verir. Acılı bir annenin son çaresidir bu... Onur’u öldürecektir.