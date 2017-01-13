Arka Sokaklar 424. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Rıza Baba, Gökçe'yi sorguluyor. Veysel, Gökçe'nin vermiş olduğu ifade kaydına ulaşabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 424. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 424. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sezgin ve Cengiz ellerinde uzaktan kumanda ile aracının içerisinde beklemektedir. Ekip adım adım eve yaklaşır. Bomba düzeneğini fark eden ekip hızla olay yerinden uzaklaşır.

Bu sırada bomba patlar. Ekip hastaneye kaldırılır. Çok büyük yaralanma söz konusu değildir ancak doktor her ihtimale karşı geceyi hastanede geçirilmesini istese de, ekip kabul etmez.

Gökçe’nin adliyeye sevk edildiği haberi Veysel’e ulaşır. Sorguda anlattıkları ile nöbetçi mahkemeye sevki yapılmıştır. Veysel bu konuda Aynur’u görevlendirir, Aylin’in bilgisayarından Gökçe’nin ifade kaydını almasını ister.

ARKA SOKAKLAR 423. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hüsnü’nün açığa alınma haberi ekipten sonra Çoban ailesinin de gündemine bomba gibi düşer. Ekip arkadaşları Hüsnü’ye moral vermeye çalışsa da, bir yandan bu şimşekleri üzerlerinden nasıl çekeceklerinin yolunu bulmaya çalışırlar. Rıza, Veysel’in üzerine daha sert gitmeye karar verir.

Selin, Veysel’in güvenini kazanmalı, ne olup ne bittiğini öğrenmelidir. Veysel, kumarhanede tanıştığı kuyumcu Akif ile ortak işe kalkışır. Bu iş için Sezgin devreye girer. Sezgin büyük güven duyduğu Gökçe ve ekibine işi teslim eder.

Gökçe hem çok ünlü bir mekan işletmecisi, hem de müzisyendir. Zırhlı araç soygunundan sonra ekip olayın peşine düşer. Bu sırada, Veysel’in de eli boş durmaz. Hırsızlığı ekipten birilerinin üzerine yıkacak bir planı vardır.

Seri numarası tutan paralar Hakan ve Ali’nin kullandığı aracın içerisinden çıkınca Komiser İsmail tarafından, Hakan, Ali kelepçelenerek önce sorguya sonra nezarete alınır. Ekip, Hüsnü’nün açığa alınmasını atlatamadan, Hakan ve Ali’nin aklanmasının peşine düşer.