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Aşk ve Mavi 10. son bölüm fragmanı
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Aşk ve Mavi 10. bölümde neler yaşanacak?

Aşk ve Mavi, 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mahmut'un cinayetten öldürüldüğü anlaşılır. İşte Aşk ve Mavi 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

13 Ocak 2017 Cuma, 09:41:20 Güncelleme: 09:44:04

Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi, 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mahmut'un cinayetten öldürüldüğü anlaşılır. İşte Aşk ve Mavi 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Polise gelen bir ihbarla Mavi'nin babası Mahmut'un ölümüyle ilgili dosya tekrar açılır ve adamın cinayete kurban gittiği anlaşılır. Mavi ve ailesi yıkılırken, Cemal ve Fatma'yı yakalanma korkusu sarar. 

Fazıl Bey, cinayetinin aydınlatılması için tüm imkânları seferber ederken, cinayet mahallinde bulunan ve Pembe'ye kiracıları tarafından teslim edilen bir tespih işleri iyice karıştırır.

AŞK VE MAVİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mavi, Ali ile yakınlaşmasından dolayı pişmanlık duyar. Abisinin katiline karşı hissettiklerinden dolayı kendini suçlu hisseder. Ali ise bu yakınlaşmanın ileride bir aşka dönüşeceği umudunu taşımaktadır. Gülizar'ın suçlamasıyla İsmet'in başı derttedir.

Onu bu dertten kurtaracak bilgi ise Pembe de. Pembe'nin isteği İsmet'i zor durumda bırakır. Metin'in kendi torunu olduğunu öğrenen Refika, Fatma'yı bir an önce evlendirip konaktan göndermek istemektedir.

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