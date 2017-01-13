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Sevda Kuşun Kanadında 22. son bölüm fragmanı
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Sevda Kuşun Kanadında 22. bölümde neler yaşanacak?

Sevda Kuşun Kanadında, 21. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde kritik kararlar alıhır. İşte Sevda Kuşun Kanadında 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti

13 Ocak 2017 Cuma, 09:55:37 Güncelleme: 09:58:00

Oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Gürbey İleri, Müge Boz ve Buse Varol gibi isimlerin rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında, 21. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. yeni bölümde Ömer kendi kurallarını koyuyor! İşte Sevda Kuşun Kanadında 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SEVDA KUŞUN KANADINDA 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ocak başkanlığını bırakarak “Kabadayılar Dünyası”na hızlı bir giriş yapan Ömer’in artık kendi kurallarını koyma vakti gelmiştir. “Solaklı artık yok. Ben benden öncekilere benzemem” diyerek kendi rocanunu keser. Bu arada geçmişi Ömer’in peşini bırakmaz. Filiz hala aklındadır ancak yeni hayatında duygusallığa yer yoktur.

Zafer Erbay Asım’ın karşısına bir kez daha çıkmıştır. Zafer, silah projesiyle yakından ilgilenir. Bunun için komisyondakilerin görüşünü etkilemek için plan yapar. Amiral ise Zafer’in işini bitirmeye kararlıdır. Bunun için Bekir’e reddedemeyeceği bir işbirliği teklifi yapar.

Erbakan Hoca’nın referansıyla üniversiteye kabul edilen Asım ilk girdiği derste parkalılar tarafından protesto edilir. Üniversite karışır. Diğer yandan Asım silah çizimleriyle ilgili komisyondan çıkacak kararı sabırsızlıkla beklemektidir. Kararı ise Zafer Erbay bildirecektir.

SEVDA KUŞUN KANADINDA 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zafer’in kendisi hakkında ölüm emri verdiğini öğrenen Solaklı, Ömer ve Cemil Komiserin Zafer aleyhine ifade verme teklifini düşüneceğini söyler. Zafer ise Solaklı’nın konuşmasını istememektedir. Zafer sürpriz hamlesini yapar. Ömer hiç beklemediği bu gelişme üzerine, kendine yeni bir yol çizmenin vaktinin geldiğini düşünmektedir. Peki Ömer bu zor kararı verebilecek midir? Çünkü Filiz’e de yeni hayatında yer yoktur...

Konseyin kendisi hakkında verdiği kararı kabul etmeyen Zafer, Asım’ın silah çizimlerinin peşindedir. Asım ise çizimleri önemli makamdaki kişilere sunacaktır. Ancak ortada büyük bir problem vardır. Çizimler çalınmıştır ve görüşme o günün akşamı olacaktır. Asım çizimlerine yeniden kavuşmak için gözünü karartmak zorundadır. Bu mücadelede Elif de en büyük yardımcısı olacaktır.

Yaşadığı zor günlerden sonra olanları unutmak ve kendine yeni bir gelecek inşa etmek için yurt dışında okumaya karar veren Halit’in veda vakti gelmiştir. Mahallede duygusal anlar yaşanır.

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