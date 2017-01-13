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Muhteşem Yüzyıl Kösem 8. son bölüm fragmanı
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Muhteşem Yüzyıl Kösem 8. bölümde neler yaşanacak?

Muhteşem Yüzyıl Kösem 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kösem, Sultan Murad'ın Şehzade Kasım'ı kapattığını öğreniyor. İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem fragmanı ve yeni ölüm özeti...

13 Ocak 2017 Cuma, 10:03:53 Güncelleme: 10:08:31

Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Engin Benli, Aslı Tandoğan ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Muhteşem Yüzyıl Köem, 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 8. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Geçmişten gelen korkular su yüzüne çıkıyor!

Farya’nın hamileliği saraya bomba gibi düşüyor! Kösem Sultan, Sultan Murad’ın Şehzade Kâsım’ı kapattığını öğreniyor! Sultan Murad ve Kösem karşı karşıya geliyor! Ayşe Sultan Farya’nın hamile olduğunu öğrenince öfkeden deliye dönüyor!  

Kösem, Şehzade Kâsım’ın kapatılmasından sorumlu olan herkesten intikamını alıyor! Sultan Murad Anadolu’da başlayan isyan haberini alıyor!

Gevherhan ve Silahdar aşkı gittikçe alevleniyor! Ayşe, Farya’ya müthiş bir tuzak kuruyor! Farya ölümle burun buruna geliyor! Sultan Murad, Anadolu’ya sefere çıkıyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sultan Murad, Farya’nın evlenme isteğini öğrenir. Farya bu konuda ciddi olduğunu ve hayatında başka kadın olmasını istemediğini söyler. Sultan Murad, Farya’nın bu restine ne cevap verecektir? Hamamda ölümle burun buruna gelen Gülbahar Sultan, cariyeyi nereye sakladığını söylemez.

Kösem Sultan ise çaresiz, teklifini kabul etmek zorunda kalır. Âtike Sultan’ın Silahdar’a âşık olduğunu öğrenen Gevherhan Sultan, Silahdar’a hesap sorar. Âtike Sultan ise Silahdar’ın kalbindeki kişinin peşinin düşecektir. Hatta bu konuda bir tahmini bile vardır.

Kösem Sultan, Farya’nın hamile kalmaması için önlem alır. Bunu öğrenen Farya, Kösem Sultan’la yüzleşir. Farya’nın ehlileşmeyeceğini düşünen Kösem Sultan bu işi kökten çözmeye karar verir. Gülbahar Sultan, sarayda kalmasının karşılığında, sakladığı cariyeyi Kösem Sultan’a teslim eder. Kösem meselenin kapandığını düşünürken, haremde gerçekleşen korkunç bir hadiseyle Sultan Murad her şeyi öğrenir…Sultan Murad kardeşi hakkında ne hüküm verecektir?

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