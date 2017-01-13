Show TV'nin her bölümüyle gündem konusu olan Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde" yayınlanan 17. bölüm tanıtımı ile merak uyandırdı. Melek'in Coşkun tarafından kaçırıldığı sahneler "Melek'i kim kurtaracak?" sorusunu akla getirdi.





Celal Baba'nın kızı Melek karakterine başarılı performansıyla hayat veren Bensu Soral'ın kaçırılma sahnesinde çok korktuğu anlar izleyicileri ekrana kilitledi. Coşkun'un Melek ile karşılaştığında "Sen melek ben şeytan sonunda kavuştuk" sözleri sonrasında neler olacağı ve Melek'i kimin kurtaracağı merakla bekleniyor.



"İçerde" heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!