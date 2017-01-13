TELEVİZYON
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
içerde
TELEVİZYON

Melek'i kim kurtaracak?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi İçerde'nin yeni bölümü yine heyecan dolu

13 Ocak 2017 Cuma, 19:04:51 Güncelleme: 19:10:54

Show TV'nin her bölümüyle gündem konusu olan Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde" yayınlanan 17. bölüm tanıtımı ile merak uyandırdı. Melek'in Coşkun tarafından kaçırıldığı sahneler "Melek'i kim kurtaracak?" sorusunu akla getirdi.



Celal Baba'nın kızı Melek karakterine başarılı performansıyla hayat veren Bensu Soral'ın kaçırılma sahnesinde çok korktuğu anlar izleyicileri ekrana kilitledi. Coşkun'un Melek ile karşılaştığında "Sen melek ben şeytan sonunda kavuştuk" sözleri sonrasında neler olacağı ve Melek'i kimin kurtaracağı merakla bekleniyor.

"İçerde" heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"İçerde" 17. bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

"İçerde" 17. bölüm fragmanı yayınlandı
İçerde'nin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İçerde'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
İçerde'nin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İçerde'nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı
İçerde'nin 14. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 14. bölüm 2.fragmanı yayınlandı

İçerde'nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin yeni fragmanı nefes kesti
'İçerde'nin yeni bölümünden ilk sahne
TELEVİZYON

İçerde'nin yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı