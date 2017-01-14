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'İçerde'
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'İçerde'nin 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin pazartesi gecelerine damgasını vuran dizisi 'İçerde'nin yeni fragmanı yayınlandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:19:08 Güncelleme: 00:45:09

Show TV'nin fenomen dizisi 'İçerde'nin 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran ve izleyenleri ekran başına kilitleyen 'İçerde' yine sürpriz dolu.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.

16. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"İçerde"nin 16. bölümünde; Yusuf Müdür hâlâ yoğun bakımdadır. Hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir. Melek, Celal’e karşı tepkilidir. Telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman, kızına ulaşmaya çalışıyordur. Yeşim, Celal’in Melek konusunda bu kadar üzgün olmasına anlam veremez. Hatta Melek’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar. Mert güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp o görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır. Alyanak, Sarı Hüsnü’nün mahallesine çökmüştür. Oradakilerin kendisine biat etmesini sağlamaya çalışıyordur. Kendisini Celal’in bitiremediği adam ilan eder.

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