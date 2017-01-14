Sürprizlerle örülü bir bölümle ekrana gelecek olan “Aşk Laftan Anlamaz”da, yaşadıkları büyük sıkıntıları atlatan Hayat ve Murat, tam mutluluğun tadını çıkaracakken sinsi bir düşman harekete geçecek. İşte Aşk Laftan Anlamaz 26. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bir anlık öfkenin Hayat ve Murat’ı sonsuza kadar birbirinden ayırma noktasına gelmesi ikisinin ilişkisinde yeni bir çığır açar. Murat bir daha asla Hayat’ın elini bırakmayacaktır.

Bu kötü olay onarılmaz hale gelen evlilikleri için yeni bir ilaçtır belki de. Barışmanın ve yeniden el ele yürümenin ilacı. Ancak öte tarafta ikisinin de habersiz olduğu bir düşman sinsi planlarını uygulamaya koymuştur.

Murat ve Hayat’ı cevabı zor sorular beklemektedir. Haşmet Dede'nin yokluğunda Eminelerin evine musallat olan bir yabancı hepsinin huzurunu kaçıracaktır. Peki onlardan ne istemektedir? Kimin peşindedir?

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Murat ve Hayat aşkı zarfın içindeki fotoğrafların gölgesi altında zor bir sınavdan geçmektedir. Haşmet Dede'nin evi terk etmesi de her şeyin üzerine tuz biber olur.

Diğer tarafta Leyla ve Derya arasındaki gerginlik sürerken, Emre de boş durmamaktadır. Bir türlü zarar veremediği Murat’ı en hassas yerinden bir kez daha vurmaya karar verir.

Bu kez kurduğu plan daha sinsicedir. Murat ve Hayat’ın Haşmet Dede'nin peşinden gittiği dağ evi, kırgınlıkların öfkelerin etkisiyle bir aşk savaşına tanıklık eder. Bu savaşın vereceği zarar tahmin edilemez boyutta olacakken, bir mucize olur.