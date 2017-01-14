Oyuncu kadrosunda Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Kalbimdeki Deniz 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ozan’ın bulunuşu, bir sürprizi de beraberinde getirir. Mustafa’yla yakınlaşmaya başlamışken, Figen’in ona aşık olduğunu söylemesiyle, Ece geri adım atar. Bu arada Fikriye de boş durmayıp, İbrahim’i Ece’ye karşı doldurur.

Ferhat’ın Ece’yi tehdit ettiğini öğrenen Mustafa, bu kez yumruklarını konuşturur. Ağabeylerinin İstanbul’a geleceği haberiyle korku içinde olan Diyar, Serdem’e kavuşmanın keyfini bile süremezken, Elvan’ın bir planıyla rahat nefes alır.

Tatsız bir olay yaşayarak lokantadan ayrılan Deniz, Mirat’ın dostluğu ve ilgisiyle moralini ayakta tutarken; Şebnem ve Alihan arasındaki gerginlik tırmanır.

Alihan’ın iş seyahati diye yalan söylediğini anlayan ve ailesini görmek üzere İstanbul’a gittiğini tahmin eden Şebnem panik içindeyken, Alihan aylar sonra ailesiyle karşı karşıya gelmek üzere oluşunun heyecanı içindedir.

KALBİMDEKİ DENİZ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hasret sona mı eriyor? Mukadder ve Tarık ilk kez birbirlerine ana oğul doya doya sarılıp, hasret giderirken, Ar apartmanını bebek heyecanı sarıyor. Yonca'yla Ar kadınları bu kez de bebek yüzünden karşı karşıya...

Hakan, Tülay, Fulden cephesi ise karmakarışık... Fatih'in Miray'dan yardım istemesi yakınlaşmalarına neden olurken, Can'la Gülay'ın birbirlerine meydan okumaları son hız devam ediyor. Finaldeyse Tarık'ın tüm dünyasını başına yıkacak bir haber alıyor