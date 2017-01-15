Oyuncu kadrosunda Settar Tanrıöğen, Melis Tüzüngüç, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Özgün Karaman gibi isimlerin rol aldığı Baba Candır 54. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Emrecan ve Ceylan patronculuk oyununda başarılı olabilecek mi? İşte Baba Candır 54. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

BABA CANDIR 54. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yeni yılın gelmesiyle beraber Çelik ailesinin evinde tatlı koşuşturmalar yeniden başlamıştır. Tüm çocukları evden çıkıp işe giderken Salih hepsiyle aynı evde yaşadığı için çok mutludur. Fakat mahalleye yeni taşınan Aysima Salih'in kurduğu bu huzurlu düzenin içerisinde ona dertlenecek bir sebep olacaktır.

Ece ve Haluk şirketlerinin girdiği yeni ihale için çok heyecanlıdır. Ece ihalede temkinli olmayı amaçlarken, Haluk babasının en büyük rakibine ihaleyi kaybetmemeye kararlıdır. Haluk'un girdiği büyük savaşta en kıymetli varlığından bile kaybetme riskini göze alır.

Emrecan ve Ceylan holdingte başladıkları yeni işlerinde kendilerini ispat etmeye çalışırken holdinge ansızın gelen işadamları yüzünden bir anda kendilerini patron koltuğunda bulacaklardır.

Mahalleye yeni taşınan Aysima, Salih'in başına ne gibi dertler açacak? Emrecan ve Ceylan patronculuk oyununda başarılı olabilecek mi? Haluk'un güç gösterisi Ece'yle arasında ne gibi sorunlara sebep olacak?

BABA CANDIR 53. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Salih'in hastalığını öğrenmeleriyle babalarına daha konforlu ve rahatlık dolu bir hayat sunmaya çalışan Egemen ve kardeşlerinin planları, babalarının onların oynadığı oyunu anlamasıyla bozulur. Bunun üzerine çocuklar yeni planlarını Haluk üzerinden kurmaya karar verir. Çocuklar yeni planlarını yaparken Salih'in hastalığını yeni bir kişi daha öğrenir.

Çocuklarının hastalığını öğrendiğini bilmeyen Salih, onların neden böyle numaralar çevirdiğini anlamaya çalışır. Fakat Elif'in verdiği ani bir karar Salih'in hayatını altüst eder.

Haluk, Salih için ne gibi yeni planlar kuracaktır? Salih Elif'i verdiği karardan geri döndürebilecek mi? Salih'in hastalığını kim öğrenecek?