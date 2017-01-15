TELEVİZYON
15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Baba Candır
TELEVİZYON

Baba Candır 54. bölümünde neler yaşanacak?

TRT 1'de yayınlanan Baba Candır 54. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde Aysima, Salih'in başına ne gibi dertler açacak?

15 Ocak 2017 Pazar, 09:56:55 Güncelleme: 09:58:44

Oyuncu kadrosunda Settar Tanrıöğen, Melis Tüzüngüç, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Özgün Karaman gibi isimlerin rol aldığı Baba Candır 54. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Emrecan ve Ceylan patronculuk oyununda başarılı olabilecek mi? İşte Baba Candır 54. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

BABA CANDIR 54. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yeni yılın gelmesiyle beraber Çelik ailesinin evinde tatlı koşuşturmalar yeniden başlamıştır. Tüm çocukları evden çıkıp işe giderken Salih hepsiyle aynı evde yaşadığı için çok mutludur. Fakat mahalleye yeni taşınan Aysima Salih'in kurduğu bu huzurlu düzenin içerisinde ona dertlenecek bir sebep olacaktır.

Ece ve Haluk şirketlerinin girdiği yeni ihale için çok heyecanlıdır. Ece ihalede temkinli olmayı amaçlarken, Haluk babasının en büyük rakibine ihaleyi kaybetmemeye kararlıdır. Haluk'un girdiği büyük savaşta en kıymetli varlığından bile kaybetme riskini göze alır.

Emrecan ve Ceylan holdingte başladıkları yeni işlerinde kendilerini ispat etmeye çalışırken holdinge ansızın gelen işadamları yüzünden bir anda kendilerini patron koltuğunda bulacaklardır.

Mahalleye yeni taşınan Aysima, Salih'in başına ne gibi dertler açacak? Emrecan ve Ceylan patronculuk oyununda başarılı olabilecek mi? Haluk'un güç gösterisi Ece'yle arasında ne gibi sorunlara sebep olacak?

BABA CANDIR 53. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Salih'in hastalığını öğrenmeleriyle babalarına daha konforlu ve rahatlık dolu bir hayat sunmaya çalışan Egemen ve kardeşlerinin planları, babalarının onların oynadığı oyunu anlamasıyla bozulur. Bunun üzerine çocuklar yeni planlarını Haluk üzerinden kurmaya karar verir. Çocuklar yeni planlarını yaparken Salih'in hastalığını yeni bir kişi daha öğrenir.

Çocuklarının hastalığını öğrendiğini bilmeyen Salih, onların neden böyle numaralar çevirdiğini anlamaya çalışır. Fakat Elif'in verdiği ani bir karar Salih'in hayatını altüst eder.

Haluk, Salih için ne gibi yeni planlar kuracaktır? Salih Elif'i verdiği karardan geri döndürebilecek mi? Salih'in hastalığını kim öğrenecek?

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
O Hayat Benim 116. son bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

O Hayat Benim'de işler karışıyor
Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kazanacak?
TELEVİZYON

Alacağı ücret dudak uçuklattı'
Kalbimdeki Deniz 12. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Fikriye, İbrahim'i Ece'ye karşı dolduruyor!
Aşk Laftan Anlamaz 26. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Murat ve Hayat’a mutluluk haram!
'İçerde'nin 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

Celal ile Coşkun karşı karşıya!
Melek'i kim kurtaracak?
TELEVİZYON

Melek'i kim kurtaracak?
Muhteşem Yüzyıl Kösem 8. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Geçmişten gelen korkular su yüzüne çıkıyor!
Yılın Yıldızları'ndan Ciner Medya'ya ödül yağmuru!
TELEVİZYON

Yılın Yıldızları'ndan Ciner Medya'ya ödül yağmuru!