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Seviyor Sevmiyor 25. bölümünde neler yaşanacak?

Atv'de yayınlanan Seviyor Sevmiyor 25. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde Yiğit doktora gittiğini başta Deniz olmak üzere herkesten saklamaktadır

15 Ocak 2017 Pazar, 10:03:16 Güncelleme: 10:06:17

Başrollerini Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, İpek Tenolcay‘ın paylaştığı Seviyor Sevmiyor25. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde, tahlil sonuçlarını alan Yiğit acı gerçeği öğrenir. İşte Seviyor Sevmiyor 25. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

SEVİYOR SEVMİYOR 25. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yiğit doktora gittiğini başta Deniz olmak üzere herkesten saklamaktadır. Yiğit'in halinden bihaber Deniz ise Tuna'nın iyileşmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Nihayet tahlil sonuçlarını alan Yiğit acı gerçeği öğrenir. Bütün dikkati Tuna'nın üstünde olan Deniz, Yiğit'le ilgili büyük bombayı öğrenmek üzeredir. İrem fırsattan istifade ederek yine ortalığı karıştırmanın derdindedir.

SEVİYOR SEVMİYOR 24. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aralarındaki güven problemini çözen Yiğit ve Deniz'in önünde birlikte olmak için hiçbir engel kalmamıştır. Kavuştukları an Tuna'nın kaza haberini alan ikili hastaneye giderler.

Tuna'nın kendisine ihtiyacı olduğunu gören Deniz, Tuna'nın yanında kalır. Tuna'nın kendi yüzünden hastalandığını öğrenince de onu üzmemek için Yiğit'le beraber olduğunu ona söyleyemez. Yiğit ve Deniz'in birlikte olduğunu duyan İrem'se, ikisinin arasını açmak için yeni bir plan yapar. Deniz bir kez daha Tuna'yla Yiğit arasında kalacaktır.

SEVİYOR SEVMİYOR 23. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Deniz ve Yiğit yaşananlar sonrası birbirlerine kesinlikle güvenmemektedir. Özellikle Yiğit, Deniz'e bir daha güvenebileceğini düşünmemektedir. Bu bir iddialaşmaya ardından bir oyuna dönüşür.

İki taraf da birbirinden yapması zor, meşakkatli isteklerde bulunur. Talepleri gerçekleştirmeye çalışırken iki taraf da bazen komik, bazen dramatik anlar yaşarlar. Ama bu oyunun sonu hiç de bekledikleri gibi bitmeyecektir. Yiğit'in kız kardeşi Simya hayatımıza çok da sessiz sedasız girmeyecektir.

Geçmişinden gelen karanlık bir adam Simya'yı zengin abisi Yiğit'ten para koparması için zorlayacaktır. İrem'in Yiğit takıntısı bundan sonra hayatını nasıl etkileyecektir? Tuna aşk acısını geride bıraktığını düşünmektedir ancak aslında hiç iyi değildir. Deniz'i o bıraksa bile hayali peşinden gelmektedir. Tuna bu acıklı durumla nasıl baş edecektir? Ya da baş edebilecek midir?

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