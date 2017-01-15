Başrollerini Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bazen Tatlıdır 12. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkcak. Dizinin yeni bölümünde Cerrah’ın, Hayat’ın hayatını etkileyen büyük sırrı ortaya çıkar! Günün sonunda ise Hayat ve Gözde’yi acı bir sürpriz beklemektedir! İşte Hayat Bazen Tatlıdır 12. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

HAYAT BAZEN TATLIDIR 12. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Okul başkanlığı üzerinden Koray ve Burak’ın Gözde için yarıştığı anlaşılınca ortalık karışır! Burak’la ilk defa karşı karşıya kalan Hayat, Gözde’den uzak durması için Burak’ı uyarır. Burak ise Gözde’ye kendini affettirmenin yollarını arar. Şerif, sınav haftasına girdiklerini açıklayınca öğrencileri bir telaş alır. Ders çalışmakla işin içinden çıkamayacaklarından korkan Loçko ve diğerleri kopya çekmeye karar verir! Ancak işler hiç de düşündükleri gibi gitmez!

Şerif, Birtanem’in gönlünü yeniden kazanmak için akla karayı seçer! Uzun zamandır aralarında soğuk savaş yaşanan Sevda ve Gözde arasında ipler kopar! Koray, Sevda’nın babasının sevgilisine ders vermek için Sevda ile işbirliği yapar. Bu sırada Sevda’nın bilmediği bir sırrı öğrenir! Onur ve Zeynep’i el ele gören Cahit’in, Onur’dan intikamı acı olur! Cerrah’ın, Hayat’ın hayatını etkileyen büyük sırrı ortaya çıkar! Günün sonunda ise Hayat ve Gözde’yi acı bir sürpriz beklemektedir!

HAYAT BAZEN TATLIDIR 11. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMMIŞTI?

Koray’ın bıçaklanması herkeste şok etkisi yaratır. Koray,Hayat Hoca’yı kurtarmak için kendisini feda edince çoğunluğun takdirini kazanır. Gözde, Koray’ın bir an önce iyileşmesi için dua edip üzüldükçe, Burak da Koray’ı kıskanmaya başlar. Sevda, Koray’ın evinde Gözde ile karşı karşıya gelir!

Koray, Gözde’ye Sevda ve Burak’ın öpüşürken göründüğü fotoğrafı gösterir! Hayat bıçaklı saldırganın Cahit olduğundan şüphe edip şikayette bulunur. Cahit ise kısa süre içinde serbest bırakılır! Koray ve Burak okul başkanlığı seçimlerinde aday olur. Kaybeden Gözde’den vazgeçecektir! Şerif, Birtanem için Nadir’in anneannesini annesi olarak tanıttığına pişman olur! Sevda, Cahit’e hesap sormaya giden Koray’ın peşinden giderken Koray’dan hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır!