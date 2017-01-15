Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Şevvam Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Ezgi Şenler ve Serel Yereli'nin yer aldığı Bodrum Masalı19. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Kuzay Işıkları'nın Uzay olduğu ortaya çıkıyor; ortalık yeniden karışıyor! İşte Bodrum Masalı 19. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

BODRUM MASALI 19. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Evren’in “Yıldız Bodrum’dan ayrılırken hamileydi” sözlerini duyan Faryalı, tam anlamıyla şoka girmiştir. Bu haberden sonra, Kırık Yusuf’un adamları tarafından götürülmesi bile umrunda değildir. Faryalı’nın kendisine çok kırıldığını bilen Yıldız, bu durumu tamir etmek için uğraşır.

Ateş ve Kelebek de Faryalı’yı kurtarmak için harekete geçmişlerdir. Uzay, doğum günü partisi bahanesiyle dost düşman herkesi evinde toplar. Kuzey Işıkları’nın, Aslı ile ilgili önemli planları vardır.

BODRUM MASALI 18. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ateş’in para bulabilmek için girdiği araba transferi işi bekledikleri gibi gitmez. Arabanın bagajında genç bir adam bulurlar. Kelebek, Aslı ve Ateş, peşlerindeki polisten kaçmaya çalışırken, arabanın bagajında buldukları gencin kim olduğunu merak etmektedirler. Yıldız ise Evren’den boşanmaya kararlıdır. Verdiği kararı uygulamak için harekete geçer ama Evren boşanmamak için direnecektir.