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İçerde 17. son bölüm fragmanı
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İçerde 17. bölümde neler yaşanacak?

SHOW TV’nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi “İçerde”, 17. bölümüyle karşımızda. Yeni bölümde Melek kaçırılıyor! İşte İçerde 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:45:18 Güncelleme: 09:49:01

Celal’in Sarp ve Melek arasındaki ilişkiyi öğrenip çılgına döneceği “İçerde”ye, yaşananlardan habersiz tatile çıkmaya hazırlanan Melek’in Coşkun’un adamları tarafından kaçırılması damga vuracak. İşte İçerde 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İÇERDE 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

SHOW TV’nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi “İçerde”, sürprizlerle örülü, heyecan yüklü bir bölümle daha karşımızda. Coşkun, Yaşar adında bir adama gider.

Bu adam hakkında bildikleriyle Celal’e karşı işbirliği yapabileceğini düşünmektedir. Yeşim, Celal’e DNA testi yaptırdığını, Melek’le arasındaki gerçeği bildiğini söyler. Yeşim bu sırrı yıllardır sakladığı için Celal’e çok öfkelidir.

Melek’in Celal’le arasını bozmak ister ve Sarp’la Melek’in ilişkisini söyler. Celal duyduklarına inanamaz, çılgına döner. Sarp’ın derhal Davut’un deposuna getirilmesini emreder. Melek bavullarını toplamış, seyahate çıkmak üzeredir. Celal’le yaşananlardan sonra uzaklaşmaya ihtiyacı vardır.

Sarp'ı arar, iki bileti olduğunu söyleyip kendisiyle gelmesini ister. Ancak Melek’in tahmin etmediği gelişmeler olur ve yolda kaçırılır. Eylem, Mert’i sıkıştırır. Sarp’ın gizli kamera görüntülerinin kendisinde ne işi olduğunu sorar. Başına geleceklerden habersiz olan Sarp, Davut’un deposuna getirilir...

İÇERDE 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yusuf Müdür hâlâ yoğun bakımdadır. Hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir. Melek, Celal’e karşı tepkilidir. Telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman, kızına ulaşmaya çalışıyordur. Yeşim, Celal’in Melek konusunda bu kadar üzgün olmasına anlam veremez.

Hatta Melek’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar. Mert güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp o görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır. Alyanak, Sarı Hüsnü’nün mahallesine çökmüştür. Oradakilerin kendisine biat etmesini sağlamaya çalışıyordur. Kendisini Celal’in bitiremediği adam ilan eder.

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