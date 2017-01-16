Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Paramparça 87. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Dilara'ya çarpan otobüs, onu hayattan koparacak mı? İşte Paramparça 87. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PARAMPARÇA 87. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ozan ile tartışan Dilara üzerine gelen otobüsü son anda fark eder ama iş işten geçmiştir. Kuvvetli bir çarpmayla yere savrulan Dilara’nın çantası bir kapkaççı tarafından alınır. Dilara kayıtlara, ‘40’lı yaşlarında, ağır yaralı kadın. Üzerinden kimlik çıkmadı’ olarak geçer.

Gerçekleri öğrenen Ozan’ın bu konuyu mutlaka Dilara ile konuşacağını bilen Harun ile Cihan bir türlü Dilara’ya ulaşamaz. Artık iyice paniğe kapıldıkları bir anda 40’lı yaşlarında kimliksiz bir kadının ölüm haberi ile yıkılırlar… Dilara’nın kaldırıldığı hastanede büyük bir acı vardır.

Selma’nın polise çalıştığını anlayan Damir harekete geçer. Hazal, bir iş bahanesiyle karşısına çıkan ve kendisini işadamı Demir Yankı olarak tanıtan Damir’e karşı iyi niyetli yaklaşır ancak Damir, Hazal’ı görür görmez tüm hayatının değişeceğini anlamıştır.

PARAMPARÇA 86. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sağlığı günden güne kötüye giden Cansu’nun Emre’siz yaşayamayacağını anlayan Dilara, Emre’nin evlatlık verildiği aileyle giriştiği pazarlıktan zaferle çıkar. Cansu, Emre’yi görünce sevinçten deliye döner ancak Deniz için bu kabullenebilir bir durum değildir. Deniz ve Cihan, Emre bebeğin ailesinin evine gider…



Harun’dan intikam almak isteyen Damir’in hedefinde, eski arkadaşı Candan ve Asuman vardır. Asuman ile Damir’in yakınlaşması Candan’ın hiç hoşuna gitmez. Dilara ile konuşmak isteyen ama bir kez daha reddedilen Ekrem Bey ise Rahmi Bey’e gerçeği itiraf etmek zorunda kalır.



Cihan ile Dilara’nın günden güne daha çok yakınlaştıklarını gören Harun, Dilara’yla açık açık konuşmaya karar verir. Telefonunun Ozan tarafından dinlendiğinden habersiz olan Harun’un ettiği bir cümle ile ok yaydan çıkar. Ozan, öz babasının Harun olduğunu öğrenmiştir...