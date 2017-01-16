Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Çağla Irmak'ın paylaştığı Kırgın Çiçekler 67. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mert hastaneye kaldırılır. Meral polisi suçsuzluğuna ikna edemez ve tutuklanır. İşte Kırgın Çiçekler 67. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mert hastaneye kaldırılır. Meral polisi suçsuzluğuna ikna edemez ve tutuklanır. Mert'in annesi Meral'den davacı olunca Feride kızı kurtarmak için karşı dava açar. Kızlar, Meral için endişelenmektedir.

Eylül annesini görebilmek için her yolu denerken, Kemal, Mesude'yi koz olarak kullanır. Sadullah ve Zehra yıldırım nikâhı yapmaya karar verir. Songül çaresiz, yeni hayatına alışmak zorundadır.

Nazan, Defne'nin kendisinden oldukça yaşlı bir erkekle samimi olduğunu görünce işler çığırından çıkar. Nazan, Defne'ye ders vermek için onu yetimhaneye bırakmaya karar verir.

KIRGIN ÇİÇEKLER 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mesude yatağa mahkûm halde, Eylül'ün çığlıklarını duyar. Eylül korkuyla annesine sığınır. Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görür. Songül, Zehra'ya karşı şüphe doludur. Sadullah, Songül ve Zehra arasında kalır.

Kızlar, Mesude ve çocukları Kemal'in eziyetinden kurtarmak için bir plan yapar. Zehra'nın olayı öğrenmesiyle işler karışır. Mert'in çıkma teklifiyle havalara uçan Meral, Mert'i aslında hiç tanımadığını anlayacaktır.