Başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayrı ve Veysel Diker'in yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 22. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Tarık ve Itır kaçıyor, bütün mahalle öğreniyor! İşte Hangimiz Sevmedik 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenen Adile ile Münir soluğu karakolda alırlar. Yine kendilerini nezarethaneye attırmayı başarırlar. Mahalleli Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenir. Ancak Perran’dan saklarlar.

Adile ve Münir’in evleneceği haberi Yuvacık mahallesine bomba gibi düşer. Diğer yandan Ayşen ve Şener de boş durmayacaklar ve Münir ile Adile’yi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

İlyas sonunda Emel’e aşık olduğunu itiraf eder. Ancak onu bir sürpriz beklemektedir. Tarık ve Itır’dan gelen haber Yeşil ve Çam ailelerini şok edecektir.

HANGİMİZ SEVMEDİK 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

El ele göz göze Adile ile Münir’e yakalanan Tarık ve Itır onlara sevgili olduklarını söylerler. Adile ve Münir şoktadır. İkisini ayırmaya kararlıdırlar. Münir ile Şener’in halası Adalet bir sürpriz yapar ve Yuvacık’a gelir.

Adalet’in onlara kendince bir iyi bir de kötü haberi vardır. Mahalleli Tarık ile Itır’ı ayırmaya çalışan Adile ve Münir’in inadını kırmayı başaramaz. Muayenehane ve ofisi satmaya karar verirler.

Bunu öğrenen Tarık ile Itır’ın ayrılmaya hiç niyetleri yoktur. Adile ve Münir’i kötü bir sürpriz beklemektedir.