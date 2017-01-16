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Bana Sevmeyi Anlat 20. son bölüm fragmanı
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Bana Sevmeyi Anlat 20. bölümde neler yaşanacak?

Bana Sevmeyi Anlat 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde artık tüm kartlar açılıyor! İşte Bana Sevmeyi Anlat 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:15:27 Güncelleme: 10:17:22

Bana Sevmeyi Anlat 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde artık tüm kartlar açılıyor! İşte Bana Sevmeyi Anlat 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BANA SEVMEYİ ANLAT 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Berna’nın söyledikleri Haşmet’in büyük öfkesine neden olur. Artık tüm kartlar açılmıştır. Leyla, Haşmet’in ortadan kaybolmasıyla iyice gerilir.

Alper, Leyla’yı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da nasıl bir belayla mücadele edeceklerini düşünmektedir.

Engin, Haşmet’in kendisine ulaşmamasından şüphelenmektedir, savaşın başladığına neredeyse emindir. Canan, tüm olan bitenin üzerine bir de gizli tehdit altındadır.

Herkes için bu bir milattır; hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

BANA SEVMEYİ ANLAT 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alper ve Onur’un girdikleri silahlı mücadele sonucunda kaybeden taraf Onur olur. Berna’nın tüm sırlarını öğrenen Alper, Çiçek’e rağmen Berna’yı evden kovar. Ezgi ve Engin’in birbirini kıskanması büyük bir kavgaya sebep olur.

Engin’in isteği Ezgi’yi şoka uğratır. Canan, sırrını bilen bir kişi tarafından tehdit edilmektedir. Engin ve Alper, Haşmet’in sonunu getirmek için yaptıkları planı hayata geçirirler.

Berna ise kaybetmenin acısı ile elindeki büyük kozu kullanmaya karar verir.

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