Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ecem Özkaya gibi isimlerin rol aldığı Hayat Şarkısı, 38. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Hülya ve Kerim, kaçırıldıkları yerde ilişkilerini yeniden gözden geçiriyor. İşte Hayat Şarkısı 38. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HAYAT ŞARKISI 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hülya ve Kerim’i kaçırıp bir dağ evine kapatanların gerçek niyetleri gizemini korurken, Cevher Ailesi bu habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır.

Hatice ve Aysel ise öğrendikleri sırrın hesabını Melek’ten sormaya kalkarken, Hüseyin’e suçüstü yakalanacaklardır. Hülya ve Kerim dağ evinde kavgalarına kaldıkları yerden devam ederlerken, Mahir ve Hüseyin de güç birliği edip izlerini sürmektedirler.

Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını ararlar.

HAYAT ŞARKISI 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hülya ile Kerim ayrılma kararı alıyorlar; ikiliyi kötü bir sürpriz bekliyor!

Melek ve Hülya’nın başına gelen beklenmedik olaylar ile Cevher ailesi apar topar evlerine dönerler ve gördükleri manzara karşısında yepyeni bir şok yaşarlar.

Bütün bunları üstüne Hülya’nın Kerim’e yazdığı ve Bahar’ın kendi kızı olduğunu itiraf ettiği mektubun Aysel’in eline geçmesi de yepyeni sorunları beraberinde getirecektir.

Kerim ile yaşadıkları büyük kavga sonrası Hülya yepyeni ve radikal bir karar alır. Aile büyüklerinin arabuluculuk çabaları da sonuç vermez. Hülya ilk defa mücadeleden vazgeçmiş görünmektedir.