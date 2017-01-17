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Gülümse Yeter
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Gülümse Yeter final bölümünde neler yaşanacak?

SHOW TV'nin ekranlara renk katan dizisi Gülümse Yeter, bu akşam final bölümüyle son kez ekranlarda olacak. Peki Gülümse Yeter final bölümünde neler yaşanacak?

17 Ocak 2017 Salı, 09:42:23 Güncelleme: 09:43:49

SHOW TV’nin salı akşamlarını renklendiren dizisi “Gülümse Yeter”, takipçileriyle son randevusuna çıkacak. Dizinin Yasemin ve Sarp’ın evleneceği final bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte Gülümse Yeter final bölümü fragmanı ve yeni bölüm özeti...

GÜLÜMSE YETER FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Sarp'ın Yasemin'le olan ilişkilerini açıklamasıyla doğum günü sürprizinin şaşkınlığını yaşayan Hasan Efendi daha büyük bir sürprizle karşılaşır. Tüm aile, Sarp'ın açıklamasıyla şok geçirirken en büyük hayal kırıklığını Ayten yaşar. Oğlunu kaybetmeyi göze alamayan Ayten, çareyi kendi yöntemlerinde arar.

Lütfü ve Nermin ilk şaşkınlıkları geçince durumun sandıkları kadar kötü olmadığını fark ederler. Gül'ün mutsuzluğunun sebebini öğrenen Yasemin, ablasına yardım etmek için Kemal'le konuşmaya karar verir. Bu sayede olayları öğrenen Yasemin, Seçil’le yüzleşerek gerçekleri açığa çıkarmaya çalışır.

Düğün hazırlıkları sırasında Özdemirler ve Civanların birbirlerine düşmeleriyle zor anlar yaşayan Yasemin, bu zorluğun da altından kalkmayı başarır. Ne var ki düğün sırasında Cem'in yapacaklarından habersizdir...

GÜLÜMSE YETER 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hasan Efendi’nin 70. Yaş günü yaklaşmaktadır ve ev halkı coşkuyla bir sürpriz parti hazırlığına girişir. Hasan Efendi bu önemli günü kimsenin hatırlamadığını düşünüp üzülürken Ahmet ve Sarp onun için manevi değeri çok yüksek bir hediyeyi hazır etmişlerdir bile.

Yasemin’in sarhoşluğu Cem’in planlarının işlemesine yardımcı olurken Sarp telefon ekranında gördükleri karşısında şok olmuştur. Yasemin kendisini açıklamaya çalışsa da Sarp Yasemin’e karşı tavırlıdır. Neyse ki, Hasan Efendi’nin doğum günü hazırlığında birlikte çalışan ikilimiz tekrar buzları eritmeyi başarırlar.

Bu sırada Cem, Yasemin’le olan ilişkisinde ciddi olduğunu gösterme telaşına düşer ve ona bir hediye alır. Kemal her şeyi geride bırakıp Gül ile yepyeni bir hayat kurmak istese de, Gül kendisi için yeni bir yol çizmeye kararlıdır ve ilk adımlarını atar.

Sonunda beklenen gün gelir ve sürpriz doğum günü partisi başlar. İki aile ve mahalleli bir aradayken Sarp ve Yasemin’in de herkese büyük bir sürprizi vardır.

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