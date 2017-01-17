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Anne 11. son bölüm fragmanı
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Anne 11. bölümde neler yaşanacak?

Anne 11. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Gönül, kocasını neden öldürmek zorunda kaldığını anlatacak mı? İşte Anne 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti

17 Ocak 2017 Salı, 09:59:43 Güncelleme: 10:01:22

Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Anne, 11. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Anne 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ANNE 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cahide, kızlarının kendisinden habersiz Zeynep'e yardım etmek için Sapanca'daki evi satmış olmalarına çok kızgındır. Onları cezalandırmak için kredi kartlarını ve araba anahtarlarını ellerinden alır.

Oğlunun ölümü konusunda Gönül'le hesaplaşmaya gelmiş olan Zeynep Anne, hiçbir şey yemeden içmeden Gönül'ün dükkanında oturmaya devam eder.

Zeynep Anne için üzülen Gönül, kocasını neden öldürmek zorunda kaldığını ona anlatacak mıdır?

ANNE 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeynep'in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep'in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule'nin Turna'yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir.

Bu esnada Turna'yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblağ ister.

Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir.

Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide'yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat'ın evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.

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