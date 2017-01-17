Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde hainin kim olduğu artık bellidir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir.

Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür.

Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Gülmezler belası nihayete ermiş sıra ardındakilere gelmiştir. Hızır, Salih Gülmez'in bahsettiği zincirin diğer halkalarına ulaşmak için kolları sıvar. CIA ile pazarlık yapmak üzere masaya oturan Hızır'ın planları yeni düşmanlıklara neden olacaktır.

Kaderinden köşe bucak kaçmaya çalışan Özkan'ı arkasındaki güçler de gözden çıkarmıştır. Yaşamak için son şansı saf değiştirerek elindeki belgeleri Ünal Kaplan'la paylaşmaktır. Hızır için ise Özkan'ın hayatta kalması gibi bir ihtimal söz konusu değildir.

Çakırbeyli hanesi yaşanan hareketli günlerin ardından bir nebze durulmuştur. Bir çocuğunun daha ortaya çıkmasından sonra Hızır'ı evde görmek istemeyen Meryem özlemine yenik düşecek ve geri adım atacaktır.