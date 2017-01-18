Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel, 76. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Eda, kızına kavuşmak için Nevra ile işbirliği yapıyor! İşte Poyraz Karayel 76. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

POYRAZ KARAYEL 76. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eda’nın Poyraz’ı baştan çıkarma görevinden habersiz olan Ayşegül ve Poyraz evlerinin kapılarını Eda’ya açarlar. Eda kızına ulaşmak için Poyraz’ı tavlamanın yollarını aramaya başlar.

Nevra'nın verdiği görevi yerine getirmek isteyen Mümtaz'ın, Poyraz'ın yardımına ihtiyacı vardır. Ancak kalkıştıkları işin sonu hiç de bekledikleri gibi olmayacaktır.

Nevra ve Çınar'ın kurban seçtiği Meltem, Zülfikar'ın endişelerini haklı çıkararak iyice kötüleşir ve herkesi şok edecek bir işe kalkışır.

Seri katil ise nihayet Orhan Solmaz’ı bulmuştur. Böylece Taşkafa için tehlikeli bir geri sayım başlar. Eda Poyraz ve Ayşegül’ün arasına girmenin ne kadar zor olduğunu keşfetse de Nevra’nın tehditleri yüzünden durma şansı yoktur.

Son hamlesi Ayşegül ve Poyraz aşkını büyük bir sınavla yüz yüze bırakacaktır.

POYRAZ KARAYEL 75. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Poyraz, Çınar’ın planıyla ölümle burun buruna gelir. Üstelik Çınar artık Poyraz’ın kimliğini öğrenmiştir. Poyraz, Çınar ve Nevra’nın karşısına dikilir. Kozlarını nihayet paylaşırlar.

Ama Çınar’ın Poyraz’ı bu kadar kolay rahat bırakmaya niyeti yoktur. Poyraz’ın sevdiklerine zarar vererek ondan intikam almaya karar verir.

Taşkafa kendisini bıçaklayan İsa’yı affetmeye hazır olsa da bir görgü tanığının ifadesi her şeyi mahveder. Bahriler ne yapıp edip o ifadeyi geri aldırmanın peşine düşerler. Ama bu tahmin ettikleri kadar kolay olmayacaktır. Üstelik bu macerada yolları sürpriz bir isimle kesişecektir...

Poyraz tüm olumsuzluklara rağmen yeni bir hayata başlamaya kararlıdır. Ama hiç beklemedikleri bir misafir evlerine ve hayatlarının ortasına bomba gibi düşer...