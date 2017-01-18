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Kara Sevda 52. son bölüm fragmanı
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Kara Sevda 52. bölümde neler yaşanacak?

Kara Sevda 52. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Nihan tarafını seçmek zorunda kalıyor! İşte Kara Sevda 52. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:29:54 Güncelleme: 09:32:32

Başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun rol aldığı Kara Sevda 52. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Nihan tarafını seçmek zorunda kalıyor! İşte Kara Sevda 52. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KARA SEVDA 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kemal’in Deniz’in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra iç dünyasındaki bütün dengeler temelinden sarsılır. Kemal, Deniz’le geçiremediği günlerin ve kendisine söylenen yalanların hesabını tek tek sormak için harekete geçer. 

Nihan ve Deniz, sadece Emir’in adresini bildiği bir yerdedirler. Kemal, önce Nihan’ın nerde olduğunu bulmak zorundadır. Bu sırada, Nihan’ın keyfi, Emir’in sürpriz ziyareti ile bozulur. Emir’in ziyareti, Kemal için Nihan’ın adresine uzanan bir boşluk yaratır. 

Banu ile Emir arasında bir bağdan şüphelenen Tarık, yavaş yavaş bilmediği gerçeklere yaklaşır. Diğer tarafta Zeynep, tutunacak son dalı olan işinden de atılır. Hakan, desteğini Zeynep’ten çekmez. Hakan, kendini yavaş yavaş Zeynep’e kaptırırken, Zeynep’in kendisinden kararlı bir şekilde uzaklaşması, Emir’i anlamlandıramadığı şekilde rahatsız eder. Zeynep’in karşısına çıkar ve Hakan’la Zeynep’i birlikte görür. Bu karşılaşma, Zeynep ve Emir arasındaki dengelerin değişmeye başladığını gösterir. 

Asu ise Kemal ve Nihan'ın birlikteliğini keşfeder ve herkesin kaderini sonsuza dek değiştirecek tehlikeli bir adım atar. 

Kemal hiddeti ve karışık duyguları ile Nihan’la yüzleşir. Kemal’in büyük öfkesi karşısında Nihan çaresiz kalır. Nihan’ın Kemal’e güveni sonsuzdur, tarafı bellidir ancak diğer tarafta Deniz’in hayatı söz konusudur. 

Nihan, Kemal’i sakinleştirmeye çalıştıkça Kemal hiddetlenir. Aklında sadece bir tek düşünce vardır. Ya Nihan’la ya da Nihan’sız Deniz’i alıp gitmek. Emir ve Kemal arasında yaşanan, Deniz’le genişleyen bu yeni savaşta Nihan’ın tarafını seçmek için bir gecesi olacaktır.

KARA SEVDA 51. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Emir’in uçurumda Deniz'i kullanarak Nihan'a verdiği acı ders, kızını kaybedilme gerçeği, Nihan’ı her ne pahasına olursa olsun sırrını saklamaya iter. Kemal ise Zeynep’in kendisine getirdiği Deniz’in fotoğrafıyla birlikte artık şüphelerini netlemeden durmayacaktır. Kemal için dünya durur; gerçeği ortaya çıkarmak hayatının en önemli amacına dönüşür.

Kemal, Nihan’la karşı karşıya geldiğinde, Nihan’ın yaraları henüz çok tazedir. Hayatlarındaki bütün acımasızlıklara rağmen, aşk ikisinin de tek merhemidir. Nihan, iyileşmek ister gibi Kemal’e sığındığında, Kemal gerçeğe giden yolun kendi çabalarından geçeceğini anlar. Babalık testi yaptırabilmesi için gerekli olan örneği Deniz’den almak için Leyla’yla işbirliği yapar. 

Leyla örnek almak için Deniz’in yanına geldiğinde Emir de planını çoktan yapmıştır. İki düşmanın savaşında, her hamlenin bir karşılığı olur. Ne Kemal, ne Emir pes eder. Bir tarafta Kemal’in gerçeklere yaklaşmasını, diğer tarafta Emir'in sıcak nefesini ensesinde hisseden Nihan ise kızını bu soğuk savaştan korumak için elinden geleni yapar. Kemal, Deniz’le ilgili gerçeği elinde tuttuğunu düşündüğünde, Asu’nun varlığı Kemal’in yolunda zorlu bir viraj olarak belirecektir.

Kılıçlar çekildiğinde, Kemal, Deniz’den kendi elleriyle örnek almak için Emir’in evine gizlice girmeye karar verir. Kemal, kızına kavuşmak için Emir’in önüne hayatını bile koymaya hazırdır...

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