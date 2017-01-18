Başrolleri Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın üstlendiği No: 309, 31. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Yıldır, Onur'u dikkatli olması için uyarıyor. İşte No: 309 31. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

NO: 309 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Emir’in gelişi ailede büyük bir mutluluk yaratırken aynı zamanda fikir ayrılıklarına düşmelerini de sebep olur. Songül ve Yıldız’ın çatışması her geçen gün artmaktadır..

Bu arada Songül’e giden isimsiz mektubun Betül tarafından gönderildiğini öğrenen Yıldız,Onur’u dikkatli olması konusunda uyarır.. Bunun üzerine Onur Lale’ye sözleşme konusunda ki gerçekleri anlatmaya karar verir

NO: 309 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Emir bebek nihayet dünyaya gelmiştir.. Tüm aile büyük bir heyecan ve mutluluk bunu bu olayı kutlarken, Betül Erol ve Pelinsu cephesinde bu mutluluğun sebebi farklıdır..

Onur ve Lale’nin nikahının sahte olduğunu zannettikleri için heyecanla bunun ortaya çıkmasını beklerler ama sonuç hiç de bekledikleri gibi olmaz. Evliliğin gerçek olduğunu öğrenerek büyük bir hüsrana uğrarlar. Ama pes etmeye niyetleri yoktur. Bu sefer ki hamleleri ne olacaktır?