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İçerde 18. bölüm fragman
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İçerde'nin 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Show Tv'nin nefes kesen dizisi "İçerde"nin 18. bölüm fragmanı yayınlandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:53:58 Güncelleme: 23:08:23 HABERTURK.COM

Show TV'nin fenomen dizisi 'İçerde'nin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana reytin rekorları kıran ve izleyenleri ekran başına kilitleyen 'İçerde' yine sürpriz dolu.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.

İÇERDE DİZİSİNİN BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 1 saat önce
    ezelden sonra en güzel dizi.
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