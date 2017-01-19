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Vatanım Sensin 12. son bölüm fragmanı
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Vatanım Sensin 12. bölümde neler yaşanacak?

Vatanım Sensin, 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cevdet'e, Eşref'i vurma emri veriliyor. İşte Vatanım Sensin 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

19 Ocak 2017 Perşembe, 09:22:14 Güncelleme: 09:24:02

Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın rol aldığı Vatanım Sensin, 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cevdet'e, Eşref'i vurma emri veriliyor. İşte Vatanım Sensin 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet'in, Leon'a pusu planı başarılı olmuş ve Cevdet kızını şimdilik ipten kurtarmıştır. Ancak Vasili'nin, Leon'un hayatını tehlikeye atacak kadar gözünün dönmesi Cevdet için beklenmedik bir durum olur.

Cevdet'e dair şüpheleri gittikçe artan Vasili kati emrini verir; Şayet Cevdet, Eşref'i vurmazsa öldürülecektir.

Giderek sıkışan Cevdet'in artık silahları bulmaktan başka çaresi kalmamıştır. Silahları kaçırmanın peşinde olan Tevfik ise başına geleceklerden habersizdir. Tevfik'e dair her şeyi öğrenen Eftalya, tüm gerçekleri anlatmak üzere Azize'nin kapısını çalar.

VATANIM SENSİN 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İzmir'e gelen Halide Edip, direniş için herkese umut oluyor!

Cevdet ve ailesi Hilal'i idamdan kurtarmanın yollarını aramaktadır. Vatan haini olarak aranmasına rağmen şehre gelen Halide Edip, Azize için bir umut olur. Halide Edip önderliğinde Hilal için bir etten duvar öreceklerdir.

Vakit daralırken önlerine çıkan engeller hem Cevdet'i hem de Azize'yi isyan noktasına getirir.

Tevfik silahlarla ilgili planlarını hızlandırırken Cevdet'in ona çok yaklaştığından ve Eftalya'yı kızdırdığından habersizdir. Cevdet'in kızını kurtarmak için son bir çaresi kalır.

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