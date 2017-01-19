Uluslararası siyaset ve stratejileri, bölgesel sorunları konu alan “Cesur Yürek”, sürükleyici bir bölümle daha evlerimize konuk olacak. İşte Cesur Yürek 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

CESUR YÜREK 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ömer bir yandan Hüsrev’i ele geçirmek diğer yandan Bradd’in oyunlarını bozmak için harekete geçer.

Gürkan suikastının arkasındaki gerçeğe ulaşan Ömer, ipin ucunun Gevaşlı’ya uzandığını anladığında Tatar’la görüşür. Gevaşlı’nın Bradd’le yaptığı işbirliği onu Tatar’la karşı karşıya getirecektir.

İskender’in Gevaşlı’yla kurduğu oyun çözülür. Gerçekleri öğrenen Tatar, hem oğluna hem Gevaşlı’ya ağır biz ceza verecektir. Milli silah projesinin peşinde olan Bradd amaçlarına ulaşabilecek mi?

Zamana karşı yarışan Ömer, Bradd’in önündeki en büyük engeldir...

CESUR YÜREK 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ömer'in Hüsrev’e tepkisi karşısında Bradd Ömer’i cezalandırmak için bir eylem planlar. Mahalleliler tarafından organize edilen kermes hedef alınır.

Bombalı eylemin organize edenlerin peşine düşen Ömer’e en büyük yardım Tatar’dan gelir. Tatar ve Ömer’in birlikte hareket etmesi İskender’i ve Gevaşlı’yı bir araya getirir.

Tatar Ahmet’in bu duruma tepkisi sert olacaktır. Şamil Gürkan’ı Bradd’in Milli Silah Projesi’ni ele geçirmek için eylem yapacağı konusunda uyarır. Tatar Ahmet, Ömer’le birlikte hareket etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.