Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz, 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Denize düşen Onur bulunamıyor! İşte Umuda Kelepçe Vurulmaz 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Onur denize düşmüştür ve onca aramaya rağmen bulunamamıştır. Sahile vuran Onur yaşlarındaki ve eşkalindeki erkek cesedi de artık elde kalan son umutları yok etmiştir.

Fırat ve Ceren olanlardan kendilerini sorumlu tutarlar. İnci ise kahroluyordur. Onur’a sahip çıkamadığını düşünüyordur. Bütün masumlar kendilerini suçlaya dursun, Onur’un ölümünü kabullenen Perihan için bu durum hem acılı hem de karşı konulamaz bir öfkeye dönüşür.

Ceren ve Fırat’a en büyük zararı aileleri üzerinden verir ancak bununla yetinmez. En ağır darbeyi vuracaktır Perihan çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Oğluna kavuşmadan önce beraberinde de birçok canı kendisiyle götürecektir...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Onur çarpıp öldürdüğü çocuğun kim olduğunu öğrendikten sonra müthiş bir korkuya kapılır. Eğer Fırat kendisinin kim olduğunu öğrenirse olabileceklerden öyle çok korkar ki bu korku onun dönüşü olmayan kararlar almasına sebep olur.

Fırat ve Ceren her şeyden habersiz onca olumsuzluğa karşı dimdik durmaya çalışırken Onur’un en ağır hamlesi ile karşı karşıya kalırlar. Ceren için hayatını bile hiçe sayacaktır Fırat.

Bu uğurda her şeyini kaybetmeyi göze almıştır.İnci ve Emir de okulla ilgili bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk bütün aksilikleri beraberinde getirse de aslında yakınlaşacakları en güzel anlar olacaktır.