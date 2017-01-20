Arka Sokaklar 425. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde 10 Aralık'ta Vodafone Arena'da çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan hain terör saldırısı canlandırılacak. İşte Arka Sokaklar 425. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 425. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Suat’ın da Haydarberk ile birlikte Safranbolu’ya, Hüsnü’nün yanına gitmesinden sonra İstanbul’da evin reisliği Metin’e kalır. Zeliha’nın bir gün önce yaptığı yayının işe yarayıp yaramayacağı merak konusudur.

Veysel’in ipliğinin pazara çıkması, Hüsnü’nün ekibe ve İstanbul’a geri dönebileceğinin ışığıdır.

Mesut ve Ali hastaneye gidip Ender’in ifadesini alırlar. Sezgin ve Veysel’in nerede olduğu ile ilgili bilgi almaya çalışırlar. Ender hiçbir açık vermez. Ancak, biricik aşkı gözbebeği Gökçe ile ilgili baskı yapılınca Ender bildiklerini anlatır. Sezgin’in bağ evinde olduğu ve en son Ender’e bir bomba düzeneği hazırlattığı öğrenilir.

Ekip, soluğu bağ evinde alır. Ancak bağ evi tabii ki boştur. Ekip, Veysel’in has adamlarından Halit’in cesedi ile karşılaşır. Veysel ve Sezgin’in de arası açılmaya başlar.

Safranbolu’da lojmanda Hüsnü, Suat ve Haydarberk bir şekilde hayatlarına devam etmektedir. Çocuklarından, ekipten ayrı kaldıkları için içleri buruk olsa da, görev kutsaldır ve vatanın her yerinde görev yapmak ayrı bir duygudur.

Hüsnü’nün ekibe geri döneceğinin müjdesini vermek için Rıza, Mesut, Selin ve Ali Safranbolu Çarşı Karakolunun yolunu tutarlar.

Çevik Kuvvet polisi Ferhat ve Osman’a son dakika ek görev gelir. Akşam stadda olacaklardır. Aynı akşam Leyla’nın annesi Ferhatlara yemeğe davetlidir. Bu yemeğe Ferhat görev dolayısıyla katılamaz.

Vural ve adamlarının bomba düzeneği hazırdır. Bu seferki eylemin büyük ses getirmesini hedeflerler. Bedri ve Hazım bomba yüklü araçlarıyla stada doğru yol alırlar.

ARKA SOKAKLAR 424. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sezgin ve Cengiz ellerinde uzaktan kumanda ile aracının içerisinde beklemektedir. Ekip adım adım eve yaklaşır. Bomba düzeneğini fark eden ekip hızla olay yerinden uzaklaşır. Bu sırada bomba patlar.

Ekip hastaneye kaldırılır. Çok büyük yaralanma söz konusu değildir ancak doktor her ihtimale karşı geceyi hastanede geçirilmesini istese de, ekip kabul etmez.

Gökçe’nin adliyeye sevk edildiği haberi Veysel’e ulaşır. Sorguda anlattıkları ile nöbetçi mahkemeye sevki yapılmıştır. Veysel bu konuda Aynur’u görevlendirir, Aylin’in bilgisayarından Gökçe’nin ifade kaydını almasını ister.