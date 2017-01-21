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Aşk Laftan Anlamaz 27. son bölüm fragmanı
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Aşk Laftan Anlamaz 27. bölümde neler yaşanacak?

Bülent Emrah Parlak’ın, Hayat’ın abisi Cemil karakteriyle bu haftadan itibaren kadrosuna dahil olacağı “Aşk Laftan Anlamaz”da, kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil, Murat’a düğün şartı koşacak..

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:25:48 Güncelleme: 09:27:21

Cumartesi akşamlarının romantizm ve kahkaha yüklü dizisi “Aşk Laftan Anlamaz”, yine bol şenlikli 27. bölümüyle karşımızda. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Aşk Laftan Anlamaz 27. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Emine ve kızları korku içinde bırakan sapığın Hayat’ın abisi Cemil çıkmasıyla hem rahat bir nefes alınır hem de yeni bir maceranın kapıları açılır. Kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil, Murat’a bir şart koşar.

Hayat, Uzun Ailesi’ne yakışır bir şekilde gelin olacaktır. Karısından bir an bile ayrı kalmak istemeyen Murat, Hayat için her şeyi yapmaya razıdır. Kız istemeye de, hamama girip terlemeye de, parmağına kına yakmaya da.

Cemil ise bir yandan kardeşinin düğün hazırlıklarıyla uğraşırken bir yandan aslında onu İstanbul’a getiren sırrı annesinin başına atıp kaçmak istemektedir.

Ancak Cemil’in bir türlü tutamadığı dili başına yine bela olacak ve Hayat’ın babası Sefer’i arkasından sürükleyecektir. Peki Hayat ve Murat üst üste gelen belalara rağmen vuslata erebilecek midir?

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bir anlık öfkenin Hayat ve Murat’ı sonsuza kadar birbirinden ayırma noktasına gelmesi ikisinin ilişkisinde yeni bir çığır açar. Murat bir daha asla Hayat’ın elini bırakmayacaktır. Bu kötü olay onarılmaz hale gelen evlilikleri için yeni bir ilaçtır belki de...

Barışmanın ve yeniden el ele yürümenin ilacı. Ancak öte tarafta ikisinin de habersiz olduğu bir düşman sinsi planlarını uygulamaya koymuştur. Murat ve Hayat’ı cevabı zor sorular beklemektedir.

Haşmet Dede'nin yokluğunda Emine’lerin evine musallat olan bir yabancı hepsinin huzurunu kaçıracaktır. Peki onlardan ne istemektedir? Kimin peşindedir?

 

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