Kadrosunda Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Vanlı gibi isimlerin yer aldığı Kalbimdeki Deniz 13. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alihan ailesine elini uzatacak kadar yakınken, yüzleşme cesaretini gösteremez. Deniz onu dışarıda gördüğünden emindir ama kimseyi inandıramaz. Alihan’ın bir otelde konakladığı haberini emniyetten aldığında, bir yerlerde gizleniyor olduğundan emin olur.

Mirat, Deniz’in kocasını kafasından sildiğini duyduğunda çok mutlu olur ama Diyar’a verdiği söz nedeniyle evli olmadığını istese de açıklayamaz. Şebnem Alihan’ın İstanbul’a gidişinin acısını, üzüntüden düşük yaptığı numarasıyla kat kat çıkarır ve ondan geçmişe sünger çekme sözünü alır.

Fikriye, Mustafa’nın Ece yüzünden mahallenin gençleriyle kapıştığını söyleyerek, baba oğulu karşı karşıya getirdiği gibi, bunu bahane ederek Deniz’i de ezmeye kalkar. Mirat tarafından feci şekilde refüze edilen Fikriye, ilk kez Mirat’a tavır koymaya başlar. Deniz Mirat’ın aracılığı ile at çiftliğinin kafeteryasını işletme teklifi alır.

Fikriye ve Hülya, Deniz ve Mirat arasındaki yakınlaşmanın artık önüne geçilemeyeceğinden kaygı duyarlarken, Hülya’nın eline Mirat’ı Deniz’den uzaklaştırabilecek bir koz geçer. Mustafa ve Ece’yi ise kötü bir sürpriz beklemektedir.

KALBİMDEKİ DENİZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ozan’ın bulunuşu, bir sürprizi de beraberinde getirir. Mustafa’yla yakınlaşmaya başlamışken, Figen’in ona aşık olduğunu söylemesiyle, Ece geri adım atar. Bu arada Fikriye de boş durmayıp, İbrahim’i Ece’ye karşı doldurur.

Ferhat’ın Ece’yi tehdit ettiğini öğrenen Mustafa, bu kez yumruklarını konuşturur. Ağabeylerinin İstanbul’a geleceği haberiyle korku içinde olan Diyar, Serdem’e kavuşmanın keyfini bile süremezken, Elvan’ın bir planıyla rahat nefes alır.

Tatsız bir olay yaşayarak lokantadan ayrılan Deniz, Mirat’ın dostluğu ve ilgisiyle moralini ayakta tutarken; Şebnem ve Alihan arasındaki gerginlik tırmanır.

Alihan’ın iş seyahati diye yalan söylediğini anlayan ve ailesini görmek üzere İstanbul’a gittiğini tahmin eden Şebnem panik içindeyken, Alihan aylar sonra ailesiyle karşı karşıya gelmek üzere oluşunun heyecanı içindedir.